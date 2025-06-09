王祖藍兩女逆轉基因搣甩餅印樣　愈大愈似李亞男

王祖藍於2015年與李亞男結婚後，先後育有兩名女兒，一家四口不時全家總動員出動。近日王祖藍開騷，李亞男攜囡囡到場打氣，兩名女兒又長高不少，而且逆轉外貌愈來愈似媽媽。



王祖藍與李亞男大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。(小紅書)

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

王祖藍和李亞男的兩個女兒，大女兒Gabrielle及小女兒Hayley從小就被指與爸爸王袓藍生得很似樣，爸爸的基因強得誇張。（影片截圖）

李亞男王祖藍一家四口。（IG：@therivergirl）

王祖藍李亞男大女王天韻（Gabby）與細女王海靜（Hayley），從小被指完美複製爸爸外貌，爸爸的基因強得令人有點遺憾，反而與選美冠軍媽媽不太相似。一家四口感情相當好，不時全家總動員出動。王祖藍在內地發展多年，在內地擁有極高人氣，近日王祖藍在佛山舉行演唱會，李亞男如小FANS般到場支持老公：「我哋永遠係你的#1 Fans」

王祖藍在佛山舉行演唱會。（IG：@therivergirl）

王祖藍在佛山舉行演唱會。（IG：@therivergirl）

王祖藍在佛山舉行演唱會。（IG：@therivergirl）

見到李亞男攜兩名女兒北上支持，囡囡似足高妹媽媽，手腳修長，大女更已達李亞男腰部以上位置，而且愈大愈靚，已經搣甩了爸爸祖藍的餅印樣，變得似媽咪亞男。在場內專心欣賞爸爸台上演出時，雙眼又圓又大炯炯有神，愈見甜美標緻。

李亞男攜兩名女兒北上支持王祖藍。（IG：@therivergirl）

李亞男攜兩名女兒北上支持王祖藍。（IG：@therivergirl）

李亞男王祖藍女兒愈大愈靚。（IG：@therivergirl）

李亞男王祖藍女兒愈大愈靚。（IG：@therivergirl）

李亞男王祖藍女兒愈大愈靚。（IG：@therivergirl）