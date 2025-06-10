光明大押｜何啟華分享玩鬆娟姐秘訣　自嘲最適合演生意失敗角色

Dee與柯煒林在劇中其實沒有對手戲，但兩位一齊訪問時默契十足。（陳順禎攝）

ViuTV原創劇《光明大押》現正熱播中，Will柯煒林飾演「堅叔」謝君豪的年輕版「25堅」，與童年版關俊、關聆對手戲最多，面對小朋友，靠「玩」打成一片。「Dee哥」何啟華飾演的「小海」因為較後期入組，為怕影響進度、盡快融入，拍攝前特地到片場觀摩兼問副導拎playback睇，做足功課落場開工，結果「導演又唔想咁」，雖然後來試啱了，但那種虛無飄渺的感覺確實考起Dee哥。做演員難免會有迷失時，幸有謝君豪這位監製在場，一句「你做啦！你唔啱導演咪再take。」

一切由「玩鬆」娟姐開始。（陳順禎攝）

娟姐首次接到較多戲份的作品，令向來做開綜藝的她十分緊張。

Dee與娟姐有不少對手戲，但Dee說當初入組與娟姐對戲時，發晚對方緊張到不得了。「如果唔一齊放鬆做會好大鑊，我要同佢玩多啲、玩返佢個人鬆、畀多啲信心佢。最開心係佢都信任我，後來越做越有感覺，見到佢之後係享受緊做戲。」到底如何「玩鬆」娟姐？Dee先來一個deep talk，得知對方拍攝時處於混亂狀態後，繼而幫助對方建立信心。

去到餐廳結業、買樓等話題，柯煒林連環擊倒Dee。（陳順禎攝）

Dee說之前無論拍劇或拍戲時，一直都很質疑自己，Will柯煒林聽到後，即表示：「我後來去到一個地步後，係覺得自己做咩都啱。因為當你無信心時，你會諗好多嘢去說服自己『約又簽咗，咁你casting見過我，而家拍咗你唔會換走我掛』我有一晚真係咁諗。」這種「諗多咗」正正要靠「做咗先」去打破，而Dee在拍《三命》時，讓他有了「做咗先」概念，繼而成功建立「我真係係一位演員」的信念。Dee坦言跳舞向來不是最喜歡做的事情，當初會跳只是為了增強演員的競爭力。「我喺舞台劇做嚟做去都無成績，做極都係樹。」

《三命》後，Dee說接連拍了《毒舌大狀》、《金手指》，令他開始收到劇本都唔會怕，分析完角色再搵出感覺直接去做。（陳順禎攝）

訪問中，Dee與柯煒林不時提到《光明大押》拍攝十分趕，柯煒林說有一場情緒戲被安排在收工前進行，因怕阻住大家收工而感到壓力。「我好記得拍之前出去食煙，食到一半副導嚟拍拍我，示意可以埋位，我行入去嗰陣，同導演講有啲擔心，佢話畀三個字我，結果係『我信你』我心諗你唔好玩啦，我連自己都信唔過。好在對手係淑儀老師（陳淑儀），佢係舞台劇大前輩，佢坐喺度等我，唔催唔趕，我只要望實佢、聽佢講嘢，咁就可以。喺呢啲時刻會同自己講，相信自己、相信晒成件事，聽同睇，情緒就會嚟，可能連嗰支煙都唔使。」

豪哥一句「做咗先」令Dee放膽去試。

柯煒林與兩位小演員對手戲最多。

講到阻人收工，Dee劇中其中一場有過百字的對白需要一氣呵成，當中包含了不少物理學名。他就拍攝時，謝君豪只需發呆望著自己，但結果Dee突然發台瘟，拍了3 take完成，自覺未夠好，掙扎後決定要求再拍多take 。對於要求拍多次或重拍，柯煒林十分有同感，他說：「 因為成世，唔會阻大家收工而唔會講，我試過無出聲而耿耿於懷，咁我出完聲導演可以決定唔嚟，同埋如果你真係想做好，大家都會明白。」 劇中「光明大押」面臨被淘汰，現實中，Dee與Lokman、Alton經營的餐廳早前亦宣告結業，他笑言自己有以試經歷，說不定下次演失業人士更得心應手，到底Dee如何被柯煒林連環抽擊到失控？即時睇埋影片。

Wardrobe: Martine Rose, SIMONE ROCHA, New Bottega Veneta, FARFETCH（何啟華）、 MARCCH, PEDROHK（柯煒林）

Make up: Cori Wong @Annie G. Chan Makeup Centre（何啟華）、Tammy Au（柯煒林）

Hair: Harris Lai @CHIC PRIVATE i SALON（何啟華）、Oscar Ngan（柯煒林）