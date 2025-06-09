姚焯菲開騷唱跳父母現場打氣　胡子彤公開愛人是誰？

姚焯菲 (Chantel)、張蔓莎(Sabrina)、張蔓姿 (Gigi)及胡子彤昨晚 (8日) 假海洋公園怡慶坊舉行新城唱好音樂會，《成長告訴我們的二三事》4位主角一同走出廣播劇，移師到舞台演出，以歌聲延續劇中４位年青主角的成長故事。吸引了顧定軒、潘靜文、蔡愷穎等捧場，而Chantel父母更專程到場為囡囡打氣，相當溫馨。

姚焯菲 (Chantel)、張蔓莎(Sabrina)、張蔓姿 (Gigi)一齊開騷。

姚焯菲最近多方面發展。

姚焯菲父母撐場。

當晚開場４位歌手合唱《The Best Is Yet To Come》揭開序幕；接著輪流獻唱，張蔓莎帶頭獨唱輕快甜蜜的《In Love In The Morning》，緊接張蔓姿帶來《不眠遊戲》及《Panda》，展現獨特的音樂風格；姚焯菲則深情演繹《靈魂伴侶》及《初心小島》，之後三位女生更合唱《一樣》，為觀眾帶來浪漫回憶，引起全場熱烈歡呼。而當張蔓姿與妹妹張蔓莎合唱《愛你但說不出口》，唱出濃濃的姊妹情，場面十分溫馨。

張蔓莎和張蔓姿姊妹合唱。

張蔓姿。

張蔓莎。

隨後，胡子彤以《自卑》及《麻煩你》大曬唱功，台下歡呼聲不絕。音樂會中途，４位歌手大玩「愛情心理測驗」遊戲，Sabrina和Gigi分別選了白朱古力和純黑朱古力，兩姊妹同樣喜愛浪漫氛圍，Sabrina直認有戀愛腦，Gigi則說：「我唔想獨自浪漫，想深夜浪漫。」

胡子彤。

胡子彤被追問是否已遇到愛的人？

張蔓姿落台派朱古力。

其中手拿果仁朱古力的Chantel，直言喜歡該款朱古力的人，性格會較內向和理性，而且思考比較多，她說：「都幾似我，要諗清楚先會行動，但就錯失戀愛經歷。」至於派發牛奶朱古力的胡子彤，揚言遇到愛的人會主動表白，被追問是否已遇到愛的人？他卻詐傻扮懵表示：「咩話？我冇戴耳機！」之後才賣口乖說：「遇到今晚台上呢３個，台下觀眾都好多個。」玩完遊戲，４位歌手落台向觀眾派發朱古力，掀起全場高潮，粉絲紛紛爭相握手合照，氣氛熱烈。

姚焯菲跳勁舞。

載歌載舞。

音樂會尾聲，胡子彤與Gigi合唱《你不是可有可無的》，再獨唱《男人難以說的話》及《兄弟打》，唱功頻送驚喜；壓軸登場的Chantel帶來《原來談戀愛是這麼一回事》及《女神》；最後４位歌手在依依不捨下合唱《十八相送》， 與觀眾度過愉快的一晚。

四人大合唱。