姚焯菲開騷唱跳父母現場打氣　胡子彤公開愛人是誰？

姚焯菲 (Chantel)、張蔓莎(Sabrina)、張蔓姿 (Gigi)及胡子彤昨晚 (8日) 假海洋公園怡慶坊舉行新城唱好音樂會,《成長告訴我們的二三事》4位主角一同走出廣播劇,移師到舞台演出,以歌聲延續劇中4位年青主角的成長故事。吸引了顧定軒、潘靜文、蔡愷穎等捧場,而Chantel父母更專程到場為囡囡打氣,相當溫馨。

當晚開場4位歌手合唱《The Best Is Yet To Come》揭開序幕;接著輪流獻唱,張蔓莎帶頭獨唱輕快甜蜜的《In Love In The Morning》,緊接張蔓姿帶來《不眠遊戲》及《Panda》,展現獨特的音樂風格;姚焯菲則深情演繹《靈魂伴侶》及《初心小島》,之後三位女生更合唱《一樣》,為觀眾帶來浪漫回憶,引起全場熱烈歡呼。而當張蔓姿與妹妹張蔓莎合唱《愛你但說不出口》,唱出濃濃的姊妹情,場面十分溫馨。

隨後,胡子彤以《自卑》及《麻煩你》大曬唱功,台下歡呼聲不絕。音樂會中途,4位歌手大玩「愛情心理測驗」遊戲,Sabrina和Gigi分別選了白朱古力和純黑朱古力,兩姊妹同樣喜愛浪漫氛圍,Sabrina直認有戀愛腦,Gigi則說:「我唔想獨自浪漫,想深夜浪漫。」

其中手拿果仁朱古力的Chantel,直言喜歡該款朱古力的人,性格會較內向和理性,而且思考比較多,她說:「都幾似我,要諗清楚先會行動,但就錯失戀愛經歷。」至於派發牛奶朱古力的胡子彤,揚言遇到愛的人會主動表白,被追問是否已遇到愛的人?他卻詐傻扮懵表示:「咩話?我冇戴耳機!」之後才賣口乖說:「遇到今晚台上呢3個,台下觀眾都好多個。」玩完遊戲,4位歌手落台向觀眾派發朱古力,掀起全場高潮,粉絲紛紛爭相握手合照,氣氛熱烈。

音樂會尾聲,胡子彤與Gigi合唱《你不是可有可無的》,再獨唱《男人難以說的話》及《兄弟打》,唱功頻送驚喜;壓軸登場的Chantel帶來《原來談戀愛是這麼一回事》及《女神》;最後4位歌手在依依不捨下合唱《十八相送》, 與觀眾度過愉快的一晚。

