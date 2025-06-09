TVB收視丨周末節目有驚喜　《女神配對計劃》首播吸111萬觀眾捧場

無綫公布上周(2 日至 8 日)收視，根據 CSM 媒介研究及YOUBORA 收視資料數據顯示，昨晚（8日）首播《女神配對計劃》跨平台直播收視最高 17.2 點，111 萬觀眾捧場，當中 GM 曾展望狂冧葉蒨文的官網精華片段，短短 11 個小時已狂吸逾 80 萬 Views，成為香港及內地網民熱話。

昨晚（8日）首播《女神配對計劃》跨平台直播收視最高 17.2 點，111 萬觀眾捧場。

GM 曾展望狂冧葉蒨文的官網精華片段，短短 11 個小時已狂吸逾 80 萬 Views。

GM 曾展望狂冧葉蒨文的官網精華片段，短短 11 個小時已狂吸逾 80 萬 Views。

周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視 22.7 點(147 萬觀眾)，穩坐收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 18.6 點(120 萬觀眾)；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵 12》，最高收視19.3 點(125 萬觀眾)，續踞收視榜次位；外購劇《清明上河圖密碼》最高收視 15.2 點(98 萬觀眾)；綜藝節目《一日打工限定》最高收視 12.5 點(81 萬觀眾)。

《東張西望》上周最高收視 22.7 點(147 萬觀眾)，穩坐收視榜首位。(節目截圖)

騙徒被揭發後直認不諱仲話自己食得藥多。(節目截圖)

《刑偵 12》上周最高收視19.3 點(125 萬觀眾)。

由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵 12》，上周最高收視19.3 點(125 萬觀眾)。

周六晚特備節目《萬眾同心公益金》最高收視 15.8 點(103 萬觀眾)；周日晚播映《中年好聲音 321 經典大戰》最高收視 18.7 點(121 萬觀眾)；由林盛斌(Bob)攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》首播，最高收視 17.2 點(111 萬觀眾);《美食新聞周報》最高收視 13.3 點(86 萬觀眾)。