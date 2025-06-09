TVB收視丨周末節目有驚喜 《女神配對計劃》首播吸111萬觀眾捧場
撰文：程嵐風
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無綫公布上周(2 日至 8 日)收視，根據 CSM 媒介研究及YOUBORA 收視資料數據顯示，昨晚（8日）首播《女神配對計劃》跨平台直播收視最高 17.2 點，111 萬觀眾捧場，當中 GM 曾展望狂冧葉蒨文的官網精華片段，短短 11 個小時已狂吸逾 80 萬 Views，成為香港及內地網民熱話。
周一至周五收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視 22.7 點(147 萬觀眾)，穩坐收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視 18.6 點(120 萬觀眾)；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵 12》，最高收視19.3 點(125 萬觀眾)，續踞收視榜次位；外購劇《清明上河圖密碼》最高收視 15.2 點(98 萬觀眾)；綜藝節目《一日打工限定》最高收視 12.5 點(81 萬觀眾)。
周六晚特備節目《萬眾同心公益金》最高收視 15.8 點(103 萬觀眾)；周日晚播映《中年好聲音 321 經典大戰》最高收視 18.7 點(121 萬觀眾)；由林盛斌(Bob)攜手「星級花生團」合作，為無綫五位女神公開招親戀综真人騷《女神配對計劃》首播，最高收視 17.2 點(111 萬觀眾);《美食新聞周報》最高收視 13.3 點(86 萬觀眾)。