女神配對計劃｜李芷晴拒絕癡情周嘉全　網民鬧爆：擺明嫌人冇前途

《女神配對計劃》為五大女神李芷晴、葉蒨文、關嘉敏、梁敏巧、羅毓儀牽紅線。女神以撳燈形式挑選心水對象入組，每組僅三個名額。首集播出掀起討論，其中同為TVB藝人的曾展望向《愛回家》女神葉蒨文表白獲得其中一個機會，但另一邊廂的周嘉全向李芷晴表白時就「冇咁好彩」。



周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全向李芷晴表白。（《女神配對計劃》截圖）

節目中，周嘉全表白指第一次認識「女神」李芷晴時已有好感，後來因知道對方已有男朋友而不敢表白，更只敢送對方的畫像給她，暗戀李芷晴的故事就如TVB劇般浪漫。「以前我遇到真心鍾意嘅女仔，我都淨係識得送幅畫畀佢……就算送完畀佢，我都唔夠膽承認自己鍾意佢。希望以後唔止係畫畫，想將時間同心機所有嘢都送畀佢。」

李芷晴版鬧爆「釣金龜」。（《女神配對計劃》截圖）

李芷晴版鬧爆「釣金龜」。（《女神配對計劃》截圖）

正當眾人都覺得李芷晴會撳燈接受他時，事情卻180度轉變，李芷晴表示「Friend-zone」了周嘉全，一直以來都只當他是朋友，在驚訝之中直到最後都沒有撳燈。周嘉全只能黯然離場。

李芷晴表示只當周嘉全「朋友」。（《女神配對計劃》截圖）

對於周嘉全的表白未能換來李芷晴的芳心，就掀起網民討論，當中更有人狠批李芷晴眼角高：「眼角高，擺明嫌人冇前途，冇家底…..」，其中更有人狠批李芷晴嫌他沒有出色：「全部都係想釣金龜點會睇啱你呀」，也有人留意到蛛絲馬跡，李芷晴為「細John」撳燈，進一步肯定她睇家底的想法：「見到佢有畀燈阿John個仔，知道佢要揀有些家底的」。到底周嘉全還有沒有機會追求李芷晴呢？

「細John」最後揀關嘉敏。（《女神配對計劃》截圖）

「細John」最後揀關嘉敏。（《女神配對計劃》截圖）

「細John」最後揀關嘉敏。（《女神配對計劃》截圖）

「星級花生團」江美儀、森美、戴祖儀。（《女神配對計劃》截圖）

「星級花生團」江美儀、森美、戴祖儀。（《女神配對計劃》截圖）

周嘉全多年前曾送李芷晴畫像。（《女神配對計劃》截圖）