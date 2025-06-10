千禧男神失威被人一腳踢落地　見偶像又跪又拜：我特別崇拜她

現年50歲的吳彥祖（Daniel）是千禧年代的男神代表，近年她與太太Lisa S.及女兒吳斐然（Raven）移居美國洛杉磯，有工作才會回到亞洲拍劇及出席活動，並在抖音、小紅書等內地社交平台開設帳號，積極拓展內地市場。日前吳彥祖拍攝一條短視頻，突然向一人又跪又拜，揚言：「OMG，我特別崇拜你！」原來是與中國綜合格鬥運動員張偉麗對打，互相學習打拳及演戲。

吳彥祖近年積極拓展內地市場。（抖音@吳彥祖）

教人打拳。（抖音@吳彥祖）

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影片當中，吳彥祖扮演一名拳擊教練，穿上全黑裝束，戴上Cap帽和口罩，學員似乎不認得他。直至他除掉口罩，一眾靚女學爭相與他合照。之後有一名學員表示想上擂台體驗一下，吳彥祖跟對方對打，由於她不停走步，令吳彥祖教到有點洩氣說：「你沒有聽我講嘛？」對方解釋：「我覺得這樣能打到人」，後來直接使出真功夫打到「嘭嘭聲」，還一腳踢向吳彥祖令他倒地。

吳彥祖上擂台教人實戰。（抖音@吳彥祖）

起初覺得對方麻麻。（抖音@吳彥祖）

經常走步。（抖音@吳彥祖）

原來此人正是張偉麗，吳彥祖興奮到雙手掩面，再跪在地上表示佩服得五體投地，連拜兩次後說：「真的，我是特別特別崇拜她，完全看不出是她。」張偉麗表示知道吳彥祖最近來到上海，在街頭為老人拍照，所以特地來跟他學表演，最後二人還演了一段戲，演完大家都笑不停。而影片最後，身材較矮小的張偉麗一手就抱起吳彥祖，爆發力量，嚇到吳彥祖O嘴大叫「嘩」。

原來係中國綜合格鬥運動員張偉麗。（抖音@吳彥祖）

吳彥祖即跪拜。（抖音@吳彥祖）

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張偉麗跟吳彥祖學戲。（抖音@吳彥祖）

張偉麗跟吳彥祖學戲，忍唔住笑。（抖音@吳彥祖）