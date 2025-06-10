俠醫｜丁子朗演大奸角姦淫擄掠無惡不作　目標是打冧陳豪：滅佢門

藝人丁子朗昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴，他今次於劇中飾演一名「富二代」兼無惡不作，殺人放火都有做，可以說得上是壞人的表表者。丁子朗接受《香港01》訪問時都坦言今次的角色可以說得出是人最大的挑戰：「姦淫擄掠、作奸犯科、推阿婆落樓、殺人放火全部做齊。」

TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

丁子朗接受《香港01》訪問。(陳順禎 攝)

丁子朗很佩服編劇能寫到這麼壞：「其實我想講呢個故事，初頭係未去到咁瘋狂，係一個奸角，因為我哋一路邊拍邊寫個結局，愈寫愈誇張。」更因為他們的一句「丁丁，你做到㗎！」之後愈變愈壞，亦是他的一個挑戰。剛剛才在劇集《執法者們》中擺脫油膩感的丁子朗，搖身一變成為「清爽男」，他感謝網民喜歡劇中「丁小非」這個角色，他不怕劇集播出後會被壞人的形象又覆蓋：「我相信佢哋眼睛係雪亮嘅，分得出角色同真人係有分別。」

丁子朗亦很佩服編劇能寫到他這麼的壞。(陳順禎 攝)

丁子朗坦言開拍前曾被質疑到底是否能勝任這個奸角，而在未開拍之前他都有一點點的懷疑：「丁子朗究竟做唔做到呢，所以我都好想挑戰自己，覺得一定俾人睇到，其實丁子朗都可以做到一個好奸嘅角色咁樣。」

在床戲方面，之前預告片中已經播出他跟劉佩玥會有床戲，他直指今次「負荷好大」，因為今次有多場的床戲。他指負荷很大原來是因為：「每次拍啲除衫戲，我要提前兩日唔食嘢，唔食啲硬質嘅，淨係食流質嘅嘢。即係我會將啲雞蛋打爛佢撈水，同埋會飲protein粉，嚟維持呢個體力。因為食硬質嘅嘢，有機會未必痾得切，有機會個肚凸咗出嚟冇咁好睇，我想每一嚿腹肌側面都好好睇。」原來是因為他貪靚，想拍完出來的效果會好一點，所以兩天不吃固體食物，丁子朗更笑指拍完一場脫衣服鏡頭就好像拍了三天打鬥鏡頭一樣的累。

丁子朗同劉佩玥有多場床戲。(陳順禎 攝)

作為劇中「大奸角」的丁子朗，他表示今次的目標是陳豪：「打冧佢嘅家族生意、搶佢女朋友，做曬所有嘢都係為咗滅佢門。」但其實私底下二人都很「老友」，陳豪會親自教導他怎樣拍戲，又會給予他不少的指導，令他獲益良多。他大爆平時陳豪拍劇很少看Playback，但竟然丁子朗拍完後卻去看Playback：「佢拍完我呢個shot之後，佢就特登問可唔可以睇呢個Playback，跟住啲Camman都話，你連自己嘅Playback都唔睇，睇丁丁嘅Playback？」真的可以說得上是「愛之深責之切」。