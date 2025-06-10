譚凱琪想帶小朋友外遊要夾時間　聞日本會地震即表示再選地方

藝人譚凱琪昨日（9日）出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴，她接受《香港01》訪問時表示今次的角色與平時的她很不同：「真係要做好多功課！」因為劇中她飾演一名有自閉症的女生，所以一定要先了解清楚才去演。

TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

藝人譚凱琪昨日出席TVB劇集《俠醫》的煞科晚宴。(陳順禎 攝)

譚凱琪表示之前自己也有做過一些探訪，跟一班有自閉症的小朋友玩耍，她就從中觀察：「我就係從中觀察佢哋嘅一啲小動靜，我就會將佢哋一啲特質擺咗落去套劇度。」其實今次飾演有自閉症的女生對於譚凱琪來說是突破自己：「即係一路以嚟公司都畀好多唔同嘅角色，即係唔同嘅路線。咁呢一個係我第一次去叫做突破少少，唔再係以前嗰啲靚靚啊，即係有個框架喺度，我今次呢一個角色係想去衝破佢，唔好理咁多嘢做好佢。」

譚凱琪表示之前自己也有做過一些探訪，跟一班有自閉症的小朋友玩耍。(陳順禎 攝)

對於小朋友即將放暑假，譚凱琪被問到會否帶他們外遊，她笑指自己早上才剛從日本回來：「我真係好想同我小朋友去旅行，即係我成日一有時間我就想帶佢去睇下呢個世界，我覺得有好多嘢唔係淨係喺書嗰度學，係要畀佢哋去經歷。」但因為小朋友現在準備升k3，所以有很多面試，她不希望會撞期，所以想選擇去短途的旅行。

譚凱琪好想同小朋友去旅行。(陳順禎 攝)

至於有指日本下個月會發生大地震，她被問會否先避開不去日本時，她即指：「唔知真定假，咁當然我覺得如果係可以選擇嘅咁咪咪唔好去呢啲地方住先啦，都會避免下嘅，始終小心啲好。」而不去日本，她會選擇去哪裡時，她說有考慮過去美國：「有諗過去美國，因為嗰邊有啲屋企人喺度，就想去探下啲屋企人。」她更指女兒其實想去看雪，但就要繼續計劃能帶她去哪裡。