天王駕超級跑車被偶遇舉動親民　擁價值逾半億名車曾駕跑車買尿片

現年59歲的天王郭富城與細他22年的老婆方媛 (Moka) 於2017年4結婚，婚後育有一對寶貝女兒，7歲大女Chantelle (郭詠希) 與5歲細女Charlotte (郭詠萱)，組成四口之家，一家人生活幸福美滿。眨眼間兩人結婚已經8周年，方媛與老公城城至今依然十分恩愛。方媛樂做城城背後的女人，放棄演藝事業全力照顧家庭，專注相夫教女，過住少奶奶生活。而郭富城就全力肩負起養家的責任，以家庭為重的他絕對是個好老公兼好爸爸。

方媛郭富城轉眼結婚八年。（IG：@aaronkwokxx）

方媛分享一家到馬場靚相。(抖音)

郭富城方媛一家四口非常幸福！（方媛微博圖片）

昨日有網民於社交網分享了一名女生坐車時在公路上偶遇郭富城的短片，標題寫道：「女生坐車偶遇郭富城，女生：他們還和我打招呼了好開心！」片中可見一名女生在車上往車窗外拍到郭富城駕着一輛黑色跑車在她旁邊經過，郭富城當時戴上太陽眼鏡，但依然一眼就能認出是他，他還親切地向女生揮揮手打招呼，十分親民友善。一眾網民都留言表示好羨慕該女生，又討論起郭富城的跑車。有眼利的網民就認出郭富城的黑色跑車是林寶堅利小牛Huracán STO賽道版，入門售價近港幣600萬。

郭富城坐跑車被偶遇。(小紅書)

郭富城坐跑車被偶遇。(小紅書)

郭富城坐跑車被偶遇。(小紅書)

郭富城坐跑車被偶遇。(小紅書)

郭富城坐跑車被偶遇。(小紅書)

眾所周知郭富城一向是愛車之人，據悉，他家中擁有20多輛過百萬的超跑，至少價值逾半億港元。郭富城曾在訪問中透露自己20歲時便成為了車主，直到90年代末，郭富城到意大利拍唱片專輯封面，他在法拉利工廠首次親眼見到F50跑車，後來他在羅馬見到一名老伯駕着F50，自此F50成為他的夢想戰車。F50在港推出時，由於僅限已購買兩架法拉利的客戶才可入手，郭富城當時為了購買F50，竟一口氣買了三輛車來圓夢。年前郭富城曾駕着林寶堅尼Huracán超級跑車現身灣仔，被記者發現時就表示自己是出來買尿片給女兒的。

方媛與老公郭富城及兩名寶貝女兒。(ig圖片)

郭富城多年來都相當凍齡！（IG：@siumayceo）