樂壇巨星烈日當空被偶遇拒絕合照　連串舉動與對話盡見真實人品

歌神陳奕迅 (Eason) 雖然貴為樂壇巨星，但他私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，又會像普通市民一樣在鬧市或商場逛街，不少網民都曾野生捕獲他，並把他的生圖放到社交網上分享。日前又有網民在戶外偶遇陳奕迅。

陳奕迅（fb@陳奕迅）

陳奕迅（fb@陳奕迅）

陳奕迅（fb@陳奕迅）

昨日該名網民貼出偶遇陳奕迅的合照，以「HK遇到了十一歲就想見的人」的標題在社交網上發文，寫道：「一天前的事情了！現在想起還是覺得很不可思議。其實每次來香港都在幻想遇見他 偶遇的前一天甚至還在跟夥伴抱怨說這次忘記帶簽名筆了 哈哈哈哈哈 每天晚自習只有聽他的歌才寫得下作業 結果就這麽水靈靈出現在我面前 還見到了阿徐！太有氣質了」，原來是偶到了陳奕迅與老婆徐濠縈一起，不過徐濠縈並沒有合照。

徐濠縈曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)

徐濠縈之前曬出與老公陳奕迅合照放閃。(小紅書)

博主續說：「其實一開始合影被拒絕了 就在我們遺憾離場的時候 他又轉頭說要給我們簽名 最後直接說要拍合照 自拍的時候Eason一直在轉圈圈找光線（啊啊啊啊啊啊）讓我們跟著他 還邊拍邊說：『好好的天氣喲』『哇塞 這個陽光』真的太可愛了 一點架子都沒有而且真的很帥 一開始不太敢認就是因為太嫩了 哈哈哈 走的時候也一直跟我們說謝謝 Eason真的太好太好了 感覺要愛他一輩子了 一點架子都沒有 下次見到一定要請他喝一杯」，激讚陳奕迅的人品。

陳奕迅被偶遇人品獲激讚。(小紅書)