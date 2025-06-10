東張西望｜敲腳婆婆見小孩就打腳　阿女兇神惡煞衝出嚟：你邊度㗎

TVB節目《東張西望》不時會播出社會民生的事情，早有「元朗踩腳姐」，今次有彩虹「敲腳婆婆」。今日（10日）一集繼續播出婆婆用傘敲打路過的小朋友腳，攝製隊更多次拍到婆婆施展「玉婆劍法」來無差別襲擊小朋友。

《東張西望》播出婆婆用傘敲打路過的小朋友腳。(節目截圖)

攝製隊更多次拍到婆婆施展「玉婆劍法」來無差別襲擊小朋友。(節目截圖)

攝製隊更多次拍到婆婆施展「玉婆劍法」來無差別襲擊小朋友。(節目截圖)

婆婆對路過的小朋友都會施展「玉婆劍法」，婆婆沿路走到公園，每見一位小朋友都會敲打他們的腳，即使小朋友身邊有成人，都無一幸免。婆婆到公園後，有一位家長見到婆婆出現，立即把小朋友拉開，像是知道小朋友會被婆婆襲擊一樣。該位家長表示：「咁樣好容易絆到小朋友，任何人行緊無啦啦咁樣一絆，就會跌親，好大件事㗎嘛！我曾經同校長講過，佢話你最好影埋張相畀我睇。」家長指婆婆消失了一段時間，但3月時又捲土重來，亦已經把婆婆照片傳給校長，可惜沒有下文。

婆婆沿路走到公園，每見一位小朋友都會敲打他們的腳。(節目截圖)

婆婆沿路走到公園，每見一位小朋友都會敲打他們的腳。(節目截圖)

有一位家長見到婆婆出現，立即把小朋友拉開，像是知道小朋友會被婆婆襲擊一樣。(節目截圖)

而校長則表示有收到投訴及跟進事件：「其實我哋有行動過，我哋出過去睇過，喺放學嘅時候4點幾有出過去，但真係唔見呢個婆婆。」

校長則表示有收到投訴及跟進事件。(節目截圖)

校長則表示有收到投訴及跟進事件。(節目截圖)

有街坊知道節目組連日來追查「敲腳婆婆」，於是向節目組爆料，指婆婆在邨內已經出了名：「通常都係幼稚園、小學生嗰啲！」街坊又大爆婆婆會偷鞋：「周圍掉我啲鞋，又隊爛晒大堂嗰啲通告。」街坊又指即使報警也沒有用，因為婆婆女兒會出聲表示她：「佢傻嘅！」

有街坊知道節目組連日來追查「敲腳婆婆」，於是向節目組爆料。(節目截圖)

街坊又大爆婆婆會偷鞋。(節目截圖)

街坊又大爆婆婆會偷鞋。(節目截圖)

「敲腳婆婆」除了無差別襲擊小朋友的腳外，街坊更指她三更半放踼鐵閘，令到旁邊的住戶以為是受害者自己踼閘。婆婆除了偷鞋外，更偷了街坊門口拜神用的橙來吃，街坊聽到她的名字都感到煩惱。

街坊更指她三更半放踼鐵閘，令到旁邊的住戶以為是受害者自己踼閘。(節目截圖)

主持俞可程向婆婆了解到底她為何要無差別襲擊小朋友，婆婆一聽見問她用傘來襲擊小朋友時，即表示：「冇，冇，冇！咩都冇，冇嗰啲嘢嘅。」婆婆更自行回住處，但未幾婆婆又下樓，當俞可程想繼續問婆婆東西時，婆婆的女兒馬上衢出來，兇神惡煞的問她：「做咩事啊？你咩關心婆婆？你邊度㗎？」之後節目組向女兒表明身份後，態度立即有轉變。

主持俞可程向婆婆了解到底她為何要無差別襲擊小朋友。(節目截圖)

婆婆一聽見問她用傘來襲擊小朋友時，即表示：「冇，冇，冇！咩都冇，冇嗰啲嘢嘅。」(節目截圖)

女兒指婆婆因為行路不太平穩，所以需要用傘來輔助走路：「但佢如果見到周圍有小朋友衝出嚟撞佢或者踩滑板呢，佢就會拎把遮拍拍佢哋。」但當節目組把婆婆見人就拍的片段後，她亦無話可說表示婆婆患有「認知障礙」，連自己做了什麼都不知道，最後她表示不再作任何回應就離開。

女兒指婆婆因為行路不太平穩，所以需要用傘來輔助走路。(節目截圖)

節目組把婆婆見人就拍的片段後，她亦無話可說表示婆婆患有「認知障礙」，連自己做了什麼都不知道。(節目截圖)