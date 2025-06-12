專訪｜劉界輝難忘與袁詠儀第1次見面　少數馬拉人堅持唱廣東話歌

現年35歲的馬來西亞歌手劉界輝（Juztin Lan）出生於1990年的怡保，他除了是歌手外，更是一位演員，而且他亦是一位於馬來西亞堅持唱廣東話歌的歌手。今年初，他有份演出及唱主題曲的電影《阿媽有喜》在馬來西亞賀歲檔上映，而香港亦於早前正式上映。



現年35歲的馬來西亞歌手劉界輝（Juztin Lan）出生於1990年的怡保。(葉志明 攝)

劉界輝於電影中飾演袁詠儀及陳峰的兒子Mike，他指Mike這個角色是一個長期與父母沒什麼溝通，而且經常會躲在房間裡面去創作音樂的青年。雖然Mike經常躲起來玩音樂，但卻是一個有夢想的人：「佢自己都希望佢自己可以創作一啲歌出嚟，去成為一個歌手咁樣嘅一個人物。」但因為他長期與父母沒溝通，所以父母根本就不知道他的想法，更不知他有一個「音樂夢」，是一對典型的父母。

馬來西亞電影《阿媽有喜》由張順源執導，金像影后「靚靚」袁詠儀聯同童繽毓、陳峰、劉界輝及Miko黃潔琪主演。（葉志明 攝）

難忘與袁詠儀合作

今次是劉界輝第一次與袁詠儀合作，而他一收到袁詠儀是這部戲的女主角時他感到「不可思議」，而且覺得很震撼。雖然他一直都是演員，但可以夥拍影后級演員他馬上感到緊張及做準備，至於做什麼準備，劉界輝坦言都有顧慮及擔心：「譬如話之前可能睇一啲節目，都覺得靚靚姐講嘢好直接，唔知靚靚姐見到我做得唔好，經常NG啊，啲對白又背唔熟嘅話，佢會唔會現場直頭鬧你咁樣。」但去到真正拍攝時，他就發現原來袁詠儀是「非常nice」的演員。

劉界輝難忘與袁詠儀合作。(葉志明 攝)

第一次與袁詠儀見面坐如針氈

劉界輝表示第一次與袁詠儀見面就是對稿環節，而他與黃潔琪則被袁詠儀的氣場震撼到：「我哋好擔心好緊張，點樣同靚靚姐去做一個自我介紹呢，但當我哋想開口嘅時候，靚姐已經係阿仔仔女女係咪啊？你好啊，成件事就舒服好多，我哋就都冇咁緊張。」後來他們發現袁詠儀很容易相處，又表示在她身上學到很多做戲的知識，及在拍攝完後又會聊天交流一下。

劉界輝第一次與袁詠儀見面坐如針氈。(葉志明 攝)

袁詠儀關心身為歌手的劉界輝

劉界輝指袁詠儀在拍攝的空檔會跟他聊音樂，所以他就把自己的音樂分享給袁詠儀，就變成有共同的話題。劉界輝於是向袁詠儀說：「我想畀你聽我唱你老公隻歌！因為我有cover過《祝君好》，我膽粗粗畀靚姐聽，靚姐佢好認真聽咗成首。跟住佢就話我發個link畀佢，跟住佢就將個link send咗俾張先生，話：『你聽下，你聽下，呢個編曲唔錯啊，你可以考慮下。』就咁樣一個幾有趣嘅moment。」

劉界輝指袁詠儀在拍攝的空檔會跟他聊音樂。(葉志明 攝)

劉界輝入行經過

劉界輝於2009年參加歌唱比賽入行，他指自己很遲才接觸唱歌（十四至十五歲），當年他在怡保放學後會去唱KTV，唱著唱著就去了參加比賽。劉界輝十六歲時，朋友叫他去參加歌唱比賽，但他覺得自己不行：「我話唔得喎，我其實我冇乜心理準備，我係鐘意唱歌，但係我唔覺得我自己想站上舞台。我覺得我會驚！」

劉界輝於2009年參加歌唱比賽入行。(葉志明 攝)

他在朋友游說之下陪同其參賽，最初只抱著「玩玩下」心態的他，結果奪冠後發現自己原來對唱歌很有興趣及天份：「我對呢樣嘢係真係有興趣，即係我可以克服唱歌呢樣嘢。」於是他決定開始累積經驗直至參加電視台的新秀歌唱比賽，他指這個舞台於馬來西亞可以算是「參加歌唱比賽嘅終極目標」。劉界輝在第一次參加時20強不入，連電視節目都未能出鏡，最後第二年再去參加，才能殺入決賽，奪得名次。

劉界輝最初只抱著「玩玩下」心態，結果奪得冠軍後發現自己原來對唱歌很有興趣及天份。(葉志明 攝)

堅持要唱廣東歌

「我一直以嚟都堅持做緊一樣嘢就係唱廣東歌」，因為馬來西亞很少人主要唱廣東歌，但他堅持唱廣東歌。出道至今劉界輝已經發過十幾首歌，而絕大部份都是廣東歌：「呢個係我一直都keep住初衷。」他表示於馬來西亞做全廣東歌是一件很難的事，因為聽眾少，但劉界輝這一代（90後）正正是深受廣東歌文化影響的一群，他自己最喜歡的是陳奕迅，除了陳奕迅，自己也有留意張敬軒及近期非常火熱的MC張天賦。

劉界輝係少數馬拉人堅持唱廣東話歌。(葉志明 攝)

想來港發展

劉界輝表示很想來香港發展，而且自己一直都有這個想法，他亦有跟公司探討過可行性，但「一直都揾唔到一個機會去促成呢件事」。直到早前來港宣傳電影才能正式跟香港的朋友見面及正式交流，介紹一下電影的主題曲，由劉界輝一手包辦創作及演唱。劉界輝指今次的主題曲是由自己向製作人「自薦」，因為一開始是製作人找他唱主題曲，所以他向製作人自薦「不如試下畀我寫埋」。

劉界輝表示其實都很想來香港發展，而且自己一直都有這個想法。(葉志明 攝)

劉界輝覺得如果由他透過這個角色出發去創作，可以令電影與主題曲更配合。大概兩個星期左右，他創作完第一版後覺得沒什麼信心：「但係send咗demo畀佢哋聽之後，佢哋都覺得好似ok喎。」當然最後是採用了他創作的版本，因為製作人的滿意，令到他馬上充滿了信心，而最後出來的版本是由他和導演一起寫的。

劉界輝覺得如果由他透過這個角色出發去創作的歌，可以令電影與主題曲更配合。(葉志明 攝)

歌手、演員怎樣選？

劉界輝既能演又能唱，對於演員及歌手身份，哪一個他會覺得比較滿足？他坦言是兩個不同的滿足感來的：「我可能以前喺參加比賽嘅時候，我一直會比較去幻想自己想成為一位好嘅歌手。」但是接觸了演戲之後，「我對於演員又會有更多嘅憧憬」。

劉界輝既能歌又能唱，對於演員及歌手身份，那一個他會覺得比較滿足。(葉志明 攝)

入行多年曾歷低潮？

劉界輝覺得自己的演藝生涯未曾去到高峯，所以沒有一個「低谷」出現，因為有高峯才能感受到低谷有多低，他指自己自有一套方法去調整：「自己都會有一套自己嘅模式去調整心態」。

劉界輝覺得自己的演藝生涯未曾去到高峯，所以沒有一個「低谷」的出現。(葉志明 攝)

遇到挫折時會怎樣安慰自己？

劉界輝覺得現在的年紀會比較容易去消化及接受：「以前可能會比較激動啲！可能會好唔開心啊，反應會比較激烈啲，可能會揾人訴苦啲。」但現在人大了，已經能很快就去接受及消化。