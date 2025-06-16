專訪｜丁子朗同余宗遙一拍即合　見證黑變白：好似攞漆油油咗一轉

27歲「樂壇新人」丁子朗早前於浪漫的情人節日子推出新歌《Sunset Lovers》，曲是由他的好友Darrencsy及余宗遙（Dez）作的，而詞則是由丁子朗自己來填。外國長大的丁子朗曾表示「中文真係好難」，因為要想「押唔押韻」、「make唔make sense」及「故事完唔完整」等，但最後他還是完成了這個艱難的任務。丁子朗及余宗遙接受《香港01》專訪，講述二人間的一切。



27歲「樂壇新人」丁子朗早前於浪漫的情人節日子推出新歌《Sunset Lovers》。(胡凱欣 攝)

丁子朗表示二人之間的合作其實一直都沒有停過，他們私底下亦會交流音樂，他覺得交到這個朋友很特別，所以就想到不如「做啲嘢出嚟」：「之前都講過話會有機會出歌，咁我有咁好嘅音樂才子係隔離，咁梗係靠佢啦。」

丁子朗表示他們私底下亦會交流音樂。(胡凱欣 攝)

余宗遙透露自己是因為《亞洲超星團》這位個比賽才認識到丁子朗，但在短短幾個月就已經養成了一個習慣，就是在丁子朗的車上聽歌。丁子朗曾表示自己的車「音響靚」，所以二人就經常交流有什麼歌想聽，余宗遙開心表示：「佢係一個好難得，會同佢交流一啲好creative嘅嘢，就唔係淨係交流一啲好膚淺嘅嘢。」因為他發現很難得找到一個人，可以與他時刻都在「度橋」，盡管這件事是發生在他們任何一個人身上，所以他感到很慶幸自己找到了。

余宗遙透露自己是因為《亞洲超星團》這位個比賽才認識到丁子朗。(胡凱欣 攝)

說到新歌的曲風時，丁子朗就希望做一首可以在party上都能聽的歌，他覺得就這樣站著唱情歌的不太適合，再加上他自己欣賞的是「80年代嘅disco歌手」：「佢哋叫disco pop嘅一啲歌，我覺得佢個感覺比起我係好energetic同埋好timeless。譬如我哋有時聽返可能2000年嘅歌，都會覺得係有少少上個年代嘅感覺，反而80年代嗰個䟴嘅感覺係到而家，都仲係覺得好正。」因為是他的第一首個人歌曲，所以他就覺得應該做一首自己喜歡的。

丁子朗欣賞的是「80年代嘅disco歌手」。(胡凱欣 攝)

《Sunset Lovers》這歌中余宗遙有份參與作曲及編曲，他會否希望能合唱時，即笑指「絕對冇問題」但因為今次是丁子朗的首支單曲，所以他認為之後可以跟他做cover version：「但第一版一定要留番畀Karl自己去出，因為我真係覺得佢第一首歌係好緊要！」丁子朗還大讚余宗遙幫他想好了一切，甚至連MV怎樣拍都替他想好：「佢幫我諗埋應該咁拍，拍嘅時候應該有咁嘅畫面。佢其實唔係淨係一個編曲同埋作曲人，係成個creative director。」

《Sunset Lovers》這歌中余宗遙有份參與作曲及編曲。(胡凱欣 攝)

丁子朗一出道已經被受力捧，其實有否經歷過低潮？

丁子朗坦言低潮一定有，但因為自己的心境非常開朗，所以不能說是低潮，但就一定會遇到一些苛刻的網民留言，而且是每個藝人必經的階段：「好似佢啱啱講，可能表演上嘅失準，尤其係嗰陣時拍《美麗戰場》，拍葉念琛嗰套劇集開始畀人鬧。之前都好似幾好咁樣嗰啲comment都唔係太差，反而嗰套做咗個渣男之後呢，啲人話，嘩！你真係好油膩啊，咁核突嘅個樣，咁都出嚟拍。」

丁子朗坦言低潮一定有，但因為自己的心境非常開朗。(胡凱欣 攝)

面對著網民的留言，他都有一一留意，亦會消化網民的留言，所以他覺得網民是讓他成長的一個經歷。網民會指出他做得不好的地方，讓他去改進，總好比他自己想來想去都不知道哪裡做得不好，他指：「呢一個改變亦都唔好話低潮期，但畀人話嘅一個階段，都會令到我係進步得最快嘅一個階段。」

面對著網民的留言，丁子朗都有一一留意，亦會消化網民的留言。(胡凱欣 攝)

面對評語已經不再怕

丁子朗表示劇集其實已經過了一段日子，所以今時今日再面對評語時，已經習慣了。他更笑指每次有新作品就會很期待評語，因為有評語等於有人看：「有陣時都係有comment先知自己做成點，有冇人睇，好定唔好？」

丁子朗表示劇集其實已經過了一段日子，所以今時今日再面對評語時，已經習慣了。(胡凱欣 攝)

就像去年他主持的《萬千星輝頒獎典禮》，也有不同的聲音，而余宗遙立即為丁子朗平反：「其實我係睇晒《萬千星輝頒獎典禮》，我係覺得Karl係120分啊做得！」他表示一個人做主持不容易，因為要自己撐起一個場面，又要表演歌舞，所以是難上加難。力撐朋友的余宗遙更表示：「我覺得所以如果係鬧佢個網民，真係諗下呢件事係有幾多人做到先，喺tvb幾時發生過先？」

余宗遙立即為丁子朗平反去年他主持的《萬千星輝頒獎典禮》。(胡凱欣 攝)

余宗遙走向唱跳歌手方向？

一向以唱歌為主線的余宗遙經過之前在《亞洲超星團》中的訓練，已經慢慢連跳舞都難不到他。但是他面對唱跳二字，只是用了一個動作去呈現心中想法。「即係我其實我覺得一定要學出Fundamental，我先有得真係跳得一隻好嘅舞。」所以他暫時不考慮當個唱跳歌手。

一向以唱歌為主線的余宗遙經過之前在《亞洲超星團》中的訓練，已經慢慢連跳舞都難不到他。(胡凱欣 攝)

丁子朗與余宗遙相識過程

丁子朗未參加《亞洲超星團》前是一名演員，而余宗遙則是一名歌手，二人風馬牛不相及，到底是什麼把二人拉扯在一起？原來是因為在《亞洲超星團》的「二公」表演時，二人被分到一組，演唱《活著viva》這首歌。余宗遙表示因為當初丁子朗很相信他，讓他去處理編曲的事情。「另一樣野好admire嘅Karl嘅位，其實佢好鬼fearless，佢咩都唔驚。」

丁子朗未參加《亞洲超星團》前是一名演員，而余宗遙則是一名歌手，二人風馬牛不相及。(胡凱欣 攝)

余宗遙對丁子朗最初的印象是「一直都覺得佢係一個比較保守啲嘅一個演員」，所以對於丁子朗什麼都不怕的心態覺得很愕然。更指當時見到他來參加比賽，是用「咁搞笑」來形容，再見到有一天，見證丁子朗由「黑變白」：「你個肌膚去到頭都黑色，返嚟全部白曬。」余宗遙用「好似攞咗漆油油住一轉咁」來形容丁子朗，但丁子朗已經免疫，因為由一開始加入《亞洲超星團》時，他自己都有諷刺過自己。

余宗遙對丁子朗最初的印象是「一直都覺得佢係一個比較保守啲嘅一個演員」。(胡凱欣 攝)

余宗遙用「好似攞咗漆油油住一轉咁」來形容丁子朗。(胡凱欣 攝)

余宗遙眼中的丁子朗

余宗遙覺得丁子朗是一個做事及玩耍都很認真的人，「做嘢嘅時候好認真，玩嘅時候都好認真」，更指他是「work hard play hard到好極致」。即使他怎樣玩耍，第二天都可以如期的工作，所以是自己學習的對象。

余宗遙覺得丁子朗是一個做事及玩耍都很認真的人。(胡凱欣 攝)

丁子朗對余宗遙的第一印象

丁子朗對於當初一聽到有香港人參加《亞洲超星團》，所以特地上網搜尋一下他是什麼人：「個樣同把聲都有啲狂野。」之後到達上海進行集訓時，丁子朗一見到余宗遙就上前打開話題：「你唱歌冇難度啦，你陳奕迅嗰間公司㗎嘛。」但余宗遙反指「好難」，所以就令到丁子朗覺得他「一定對唱歌有執著，一定係對音樂都有堅持嘅人，跟住慢慢發覺佢堅持得嚟係佢有個傻勁。」

丁子朗對於當初一聽到有香港人參加《亞洲超星團》，所以特地上網搜尋一下他是什麼人。(胡凱欣 攝)

丁子朗對於當初一聽到有香港人參加《亞洲超星團》，所以特地上網搜尋一下他是什麼人。(胡凱欣 攝)

余宗遙表示最初參加《亞洲超星團》時，自己一開始是不說話的，是妥妥當當的一個「i人」，但後來就讓人發現他的「唔對路」。原來是因為跟另一位練習生區珀豪（Pako）走近了，才「啓發」了他的另一種性格。