東張西望｜苦主被騙走23萬貨物　由日本輾轉運到香港再離奇消失

跨境集團騙案滲透世界各地，除了情騙、電騙外，今次竟然連貨物都騙？TVB節目《東張西望》昨日（11日）播出一集講到跨境騙案，有苦主王小姐於日本買貨想運回北京，但貨物中途竟然被集團運到香港，最後貨物更離奇消失。

有苦主王小姐於日本買貨想運回北京，但貨物中途竟然被集團運到香港，最後貨物更離奇消失。(節目截圖)

來自北京的王小姐4月時於日本購入一批價值23萬元人民幣的運動用品，因為她對貨運及報關不熟悉，所以在社交平台問人可以怎樣運回內地。之後有人跟她聯絡，表示可以以每公斤$22元人民幣幫她托運回內地，她計算過只需付$1400元人民幣就可以把70公斤的貨物運回內地，所以就相信了這個人。

來自北京的王小姐4月時於日本購入一批價值23萬元人民幣的運動用品。(節目截圖)

有人跟王小姐聯絡，表示可以以每公斤$22元人民幣幫她托運回內地，她計算過只需付$1400元人民幣就可以把70公斤的貨物運回內地。(節目截圖)

王小姐先聽從騙徒之言把貨物運到埼玉縣的倉庫，待他把貨物提取運回北京，之後象徵式收取了王小姐$540元人民幣當運費。然後到了4月7日，貨物理應已經運回內地，於是王小姐就向他查詢：「我說我的商品到了嗎？發了嗎？他說沒有發，還在日本。我想肯定是被騙了！」王小姐數天後向埼玉縣的倉庫查詢，一查之下才發現貨物竟然被運到香港。

王小姐先聽從騙徒之言把貨物運到埼玉縣的倉庫，待他把貨物提取運回北京。(節目截圖)

王小姐就向騙徒查詢。(節目截圖)

王小姐沒有揭穿騙徒，繼續問他貨物發到那裡，而騙徒繼續說謊：「沒有！還在日本。」王小姐二話不說就買機票來香港調查，她追查到流浮山一貨倉後，又發現貨物被運走。流浮山貨倉表示把貨物交到上水屋村一十字路口，而懷疑是騙徒的人在十字路口收取貨物後就運走，貨物就此失蹤。王小姐北京、香港來回多次，追查失貨下落，誓要將騙徒緝拿歸案。

王小姐沒有揭穿騙徒，繼續問他貨物發到那裡，而騙徒繼續說謊。(節目截圖)

王小姐二話不說就買機票來香港調查，她追查到流浮山一貨倉後，又發現貨物被運走。(節目截圖)

流浮山貨倉表示把貨物交到上水屋村一十字路口。(節目截圖)

流浮山貨倉表示把貨物交到上水屋村一十字路口。(節目截圖)

節目組與王小姐及其他同是被騙的苦主來到流浮山的貨倉，看看有沒有機會可以找回自己的失物。貨倉職員表示他們只做香港物流，並不做內地清關的工作，而且指公司亦有與客人簽合約，他們馬上澄清沒有幫忙處理贓物：「警察問我嘢我會答佢，佢要證據我會提供，至於貨物去向，我真係唔知㗎！因為我哋淨係點對點送貨。」苦主們雖然暫時未能成功取回貨物，但主動表示要「報東張」揭發事件，希望不要再有人被騙。

節目組與王小姐及其他同是被騙的苦主來到流浮山的貨倉。(節目截圖)

節目組與王小姐及其他同是被騙的苦主來到流浮山的貨倉。(節目截圖)