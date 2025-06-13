90年代艷星激動澄清未曾全裸 改做慈善家被封為公主
撰文：黃梓恒
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90年代艷星陳昭昭畢業於TVB無綫電視藝員訓練班第十一期，演出過多套電視劇、電影及廣告，更曾擔任節目主持人，曾拍過《砵蘭街馬王》、《新禁室培欲之有暗香盈袖》等尺度較大的電影， 亦因此被標籤為三級片女星。
最近她與好友杜大偉一起登上「藝進同學會」做訪談節目，她在片中指當年拍《人頭豆腐湯》飾演女死者，角色被人肢解，當時出現一個鏡頭是胸部被斬，但其實戲中裸露的戲份由替身負責，雖然她拍過幾部三級片，但她從未作露點演出。
近年她積極參與慈善活動，2009年更獲柬埔寨國王西哈莫尼頒發勳章，表揚她對婦女及弱勢社群的貢獻。陳昭昭於2016年被菲律賓棉蘭老島皇室正式冊封為蘇丹公主（PUTRI），以表揚她多年來促進東南亞穆斯林社群與中國「一帶一路」合作的溝通工作。
感情方面，陳昭昭早年宣布離婚，報道指陳昭昭與丈夫聚少離多，不時因意見分歧而產生口角，夫妻感情難以修復最終決定離婚。陳昭昭接受傳媒訪問，承認與丈夫已分開。她強調離婚是因為性格不合，不涉及第三者，與丈夫再見亦是朋友。
陳昭昭離婚只收1元贍養費，並歸還3層物業給夫家，她坦言自己當日並非為錢嫁給前夫，加上對方在柬埔寨做生意也需要資金，老爺亦一向對她疼愛有加，而她自己也有能力掙錢，所以歸還物業，讓前夫家有更多本錢做生意。雖然婚姻未能走到最後，陳昭昭對愛情仍有盼望，不會一世單身。之後陳昭昭已經找到新戀情，對方是圈外人，兩人同樣有過失婚經歷，相處融洽。