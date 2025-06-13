90年代艷星激動澄清未曾全裸　改做慈善家被封為公主

90年代艷星陳昭昭畢業於TVB無綫電視藝員訓練班第十一期，演出過多套電視劇、電影及廣告，更曾擔任節目主持人，曾拍過⁠《砵蘭街馬王》、《新禁室培欲之有暗香盈袖》等尺度較大的電影， 亦因此被標籤為三級片女星。

陳昭昭擔任過兩屆藝進同學會副會長一職。（葉志明攝）

最近她與好友杜大偉一起登上「藝進同學會」做訪談節目，她在片中指當年拍《人頭豆腐湯》飾演女死者，角色被人肢解，當時出現一個鏡頭是胸部被斬，但其實戲中裸露的戲份由替身負責，雖然她拍過幾部三級片，但她從未作露點演出。

陳昭昭與好友杜大偉。（片段截圖）

近年她積極參與慈善活動，2009年更獲柬埔寨國王西哈莫尼頒發勳章，表揚她對婦女及弱勢社群的貢獻。陳昭昭於2016年被菲律賓棉蘭老島皇室正式冊封為蘇丹公主（PUTRI），以表揚她多年來促進東南亞穆斯林社群與中國「一帶一路」合作的溝通工作。

陳昭昭過去是性感女星。（FB圖片／陳昭昭）

陳昭昭2016年獲封為菲律賓棉蘭老島「公主」。（FB圖片／陳昭昭）

陳昭昭息影十多年，偶爾成為新聞人物，包括數年前獲菲律賓棉蘭老島皇室封為公主，早年與海味商人李志豪離婚等。（Facebook圖片）

感情方面，陳昭昭早年宣布離婚，報道指陳昭昭與丈夫聚少離多，不時因意見分歧而產生口角，夫妻感情難以修復最終決定離婚。陳昭昭接受傳媒訪問，承認與丈夫已分開。她強調離婚是因為性格不合，不涉及第三者，與丈夫再見亦是朋友。

陳昭昭結婚當日，林雅詩（左三）做姊妹。（FB圖片／陳昭昭）

陳昭昭離婚只收1元贍養費，並歸還3層物業給夫家，她坦言自己當日並非為錢嫁給前夫，加上對方在柬埔寨做生意也需要資金，老爺亦一向對她疼愛有加，而她自己也有能力掙錢，所以歸還物業，讓前夫家有更多本錢做生意。雖然婚姻未能走到最後，陳昭昭對愛情仍有盼望，不會一世單身。之後陳昭昭已經找到新戀情，對方是圈外人，兩人同樣有過失婚經歷，相處融洽。