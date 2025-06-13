前TVB小生落重本帶老婆睇GD演唱會VVIP　炒至萬五蚊企全程零怨言

前TVB小生蔡淇俊在2014年離巢後北上發展，先後開設米線店、火鍋店，但相繼結業收場，被網民封為「執笠界KOL」，他曾自爆慘蝕幾百萬，但他沒有放棄，近年轉戰直播帶貨開設新公司，進駐逾4,000呎的辦公室，又擺攤賣雞腳，更公開秘婚老婆，力谷人氣！早前韓國男團BigBang隊長G-Dragon（權志龍）在澳門舉行演唱會，蔡淇俊特別陪老婆去睇騷，更落重本買VVIP飛！

蔡淇俊曾自爆做生意慘蝕幾百萬，直言創業不易。（影片截圖）

被網民封為「執笠界KOL」。（影片截圖）

轉戰直播帶貨。（影片截圖）

蔡淇俊租了一個387方米（約4,166呎）的單位開新公司。（影片截圖）

坐擁超大露台。（影片截圖）

有TVB「御用丫鬟」之稱的陳思齊宣布加入蔡淇俊的團隊，成為「擺攤大軍」的一員。（影片截圖）

蔡淇俊上載了一段影片，並寫道：「陪老婆去看權志龍，不惜重金也要滿足她的願望。」他直言：「俊嫂為咗追星，見佢男神，我唔知擺攤賣咗幾多日雞腳喇。」而蔡淇俊老婆更大曬VVIP證興奮表示好開心！蔡淇俊感嘆：「啲票好難搶返嚟㗎，俊嫂鍾意GD已經十幾年，我一次都冇陪佢睇過，今次澳門演唱會，我專程幫佢安排好酒店同買好票，以前佢自己飛去韓國睇十周年，而家我哋年紀愈嚟愈大，我更加珍惜每日同佢一齊嘅時間。」雖然蔡淇俊陪老婆企足全程，搞到腰酸背痛，但他毫無怨言：「咁多年佢為咗我奔波勞碌，以後只要佢鍾意嘅，我都一定會陪住佢！」

陪老婆睇GD。（影片截圖）

陪老婆睇GD。（影片截圖）

好開心。（影片截圖）

好開心。（影片截圖）

落重本！（影片截圖）

落重本！（影片截圖）

落重本！（影片截圖）

GD！（影片截圖）

興奮！（影片截圖）

據知GD澳門演唱會VVIP企位官方價格為澳門幣$2,399，但所有門票一開售即秒速售罄，VVIP門票更炒至高達15,000元，相當誇張！不少網民都留言大讚蔡淇俊錫老婆又專一，而他在回覆網民時更公開激讚老婆：「俊嫂是一個充滿能量的人，我迷茫低谷的時候她永遠像打了雞血一樣跟我各種折騰事業，她膽大有思想從來不怕失敗，她並不是傳說的富婆，而是跟我一起打拼，她性格外向一身正氣，跟我性格是兩個極端，這麼多年，我被她吸引感染改變，我們是愛人是拍檔是戰友。」

G-Dragon正舉行世界巡迴演唱會。（F1 Singapore）

公開秘婚老婆。（影片截圖）

公開秘婚老婆。（影片截圖）