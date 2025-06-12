郭柏妍重提食物敏感抖唔到氣　以為自己會死密碼全告知媽咪

郭柏妍早前因為食物敏感引致眼腫臉腫，更令她氣管收窄，呼吸困難要急入院治療。今日郭柏妍出席TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采發布會，被問到康復情況，她說：「今日好返好多，面都無咗腫喇，有好多朋友關心我，畀建議我，叫我去check啲咩。」她重提當晚病發經歷：「瞓瞓下覺突然隻眼唔舒服，呼吸唔到，即刻要入醫院打針。我之前食咗中菜，但應該唔關事，都食咗啲燥熱嘅嘢，嚟緊會去做啲test。咁啱嗰段時間唔使開工，但係就去唔到《俠醫》嘅煞科宴。」

郭柏妍以為自己會死。（葉志明攝）

郭柏妍將密碼都告知媽咪。（葉志明攝）

問到郭柏妍是否第一次病發，她猶有餘悸地說：「第一次，所以非常之驚訝，都有嚇親屋企人，我爺爺睇到報道之後有打電話嚟問我。嗰晚好彩有媽咪陪我入醫院，我有喊，但又唔敢喊得太大聲。（驚唔驚會死？）嗰一刻驚呀，講晒啲密碼畀媽咪聽，我已經慶祝咗母親節同父親節，覺得該做嘅都做咗。今次係離死亡最近嘅一次。自己都拍咗好多劇，留低咗啲回憶。」提到之前在社交平台放負，郭柏妍說：「係覺得自己喺戲劇方面做得唔夠好，有咁多工作機會都無做得好好，唔想辜負大家嘅期望，係自己要求高，無人話我，係自己嘅問題，呢個都係一個經歷令我會成長。」

郭柏妍將密碼都告知媽咪。（葉志明攝）