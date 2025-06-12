張曦雯性感搶鏡透露新劇全員壞人　自己角色毫無道德底線

張曦雯今日出席TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采發布會，她的低胸貼身裙盡騷完美身材線條，可說是全場最性感。張曦雯對於今日的性感打扮，她說：「造型師畀咩我我就著咩，我哋年年都會同客戶講嚟緊會畀咩作品佢哋，都要親身嚟大灣區見下大家，要着靚啲同隆重啲。」她透露將會拍攝新劇《璀璨之城》說：「會去澳門同珠海住一段時間，《俠醫》拍完十幾日，唔使開工我都有啲唔慣，放假唔會去旅行，淨係想喺屋企躺平，打機都未有時間。」

TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采發布會。（葉志明攝）

張曦雯新劇飾演大奸角。（葉志明攝）

張曦雯性感迷人。（葉志明攝）

張曦雯性感迷人。（葉志明攝）

張曦雯性感迷人。（葉志明攝）

談到新劇的拍攝工作，張曦雯說：「深圳成日都去，住過個零兩個月，澳門就係第一次去拍劇，好期待澳門啲美食。」她透露新劇的拍檔有吳卓羲、高海寧以及張智霖等。張曦雯說：「我飾演吳卓羲太太，係一個豪門太太，監製話套劇全員壞人，我個角色係最不擇手段，最無道德底線嘅，我好鍾意呢個角色。（唔驚之後出街畀人鬧？）鬧先好，代表我演得成功，我第一次做咁奸嘅人，其實喺佢角度唔係壞人，係為咗愛，佢好愛佢老公。」至於經常不在香港可會令男友投訴，張曦雯說：「我男朋友佢自己都好忙，佢都唔喺香港，我哋已經習慣咗，小別勝新婚。」

張曦雯與男友小別勝新婚。（葉志明攝）

張曦雯性感迷人。（葉志明攝）

近期labubu熱潮越來越勁，張曦雯早前亦曾在社交網曬出她的labubu，她說：「全部都係我啲fans送，我媽咪都鍾意，有送畀媽咪。我無用炒價買，唔知有隻炒到百幾萬。」

張曦雯新劇飾演大奸角。（葉志明攝）

張曦雯與男友小別勝新婚。（葉志明攝）