刑偵12｜TVB小花唔好睇漏眼　落選港姐曾任內衣模特兒擁絕世靚股

TVB（無綫）劇集《刑偵12》播至第18集，劇情講到丁洛風（林保怡飾）的人格丁少芸（陳法蓉飾）和林昱水（張松枝飾）正合謀再殺人。另一邊廂，刑凱（張振朗飾）睇心理醫生時，潛藏的另一人格（黎澤恩飾）被楊芷菲（傅嘉莉飾）發現，更打算殺死剛敲門入內的助理。



細心留意就會見到好多TVB靚女。（《刑偵12》截圖）

細心留意就會見到好多TVB靚女。（《刑偵12》截圖）

細心留意就會見到好多TVB靚女。（《刑偵12》截圖）

葉靖儀絕對係TVB美少女代表之一。（IG@michelleicy）

葉靖儀絕對係TVB美少女代表之一。（IG@michelleicy）

葉靖儀絕對係TVB美少女代表之一。（IG@michelleicy）

有網民討論，表示這名只出現幾秒的助理樣貌清純，也有人表示，她很「面善」。其實她就是近期因節目《奇情谷》擔任「花生Girls」而為觀眾熟悉的葉靖儀（Michelle）。在其中一集中，火火不停「調戲」葉靖儀。節目中，曾展望GM問火火和葉靖儀是否Sugar Daddy關係時，火火就即時糾正說︰「咩啫，Michelle都未咁樣話我（年紀大），都唔知溝通得幾好。」當曾展望GM再次表示質疑時，火火繼續隔岸flirt葉靖儀說︰「有咩正唔正常啫，工作關係囉……」

J2女神火辣比堅尼晒Pat好「股」惑 靚樣勁韓妹曾任內衣模特兒

火火公開flirt葉靖儀。（《奇情谷》截圖）

火火公開flirt葉靖儀。（《奇情谷》截圖）

葉靖儀因參選《2021年度香港小姐競選》而入行，早年曾擔任過《咔嚓咔嚓》、《晚間聽聞》等節目的主持，也曾於《回歸》、《隱門》中擔任一些閒角。入行2，3年，唯未見有代表作。早年拍攝節目《CP訓練營》時，也曾成為討論話題。

葉靖儀趁夏日來臨，在社交平台大晒火辣沙灘照。（IG@michelleicy）

葉靖儀（Michelle）是混血名模Jessica C.和Ana R.的師妹。（資料圖片）

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀三點式試玩直立板。

葉靖儀參選港姐時就已經被說外貌有「韓妹」Feel，入行前曾擔任內衣及時裝模特兒的她，身材更是Fit到爆，而且她也毫不吝惜展示其誘人身材，不是會在社交平台分享「福利圖」，早已被冠上「J2女神」稱號。她亦不時會在社交平台「派福利」，早前更在IG上分享火辣浸衣照，性感程度達「噴血」級！

葉靖儀身材的確唔錯。（IG@michelleicy）

堅挺臀部。（IG@michelleicy）

笑容甜美。（IG@michelleicy）

曾任內衣模特兒。（IG@michelleicy）

健康性感。（IG@michelleicy）