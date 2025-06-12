TVB廣州發布會資訊量很大　與騰訊合作再拍經典《笑傲江湖》

電視廣播有限公司（「TVB」或「無綫電視」，股份代號：00511.HK）今天在廣州舉行「TVB内聯外通新篇章 – 大灣區影視華采發布會」，香港特別行政區政府政制及內地事務局局長曾國衞先生GBS, IDSM, JP、國家廣播電視總局國際合作司副司長燕旎、中央政府駐港聯絡辦宣文部副部長（主持工作）李曙光、廣東省委宣傳部副部長、省新聞辦主任陳曉偉、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局副局長劉震JP以及電視廣播有限公司非執行董事兼董事局副主席黎瑞剛先生、行政主席許濤先生JP、總經理（節目内容營運）曾志偉先生以及總經理（商務營運）蕭世和先生出席並主持啟動儀式。



電視廣播有限公司行政主席許濤JP 致辭

電視廣播有限公司行政主席許濤在致辭中表示：「TVB作為香港最具影響力的綜合性傳媒機構，自從中央頒佈《粵港澳大灣區發展規劃綱要》以來，堅守 "立足香港、背靠祖國、面向世界" 的發展理念，積極投入國家戰略，持續深化大灣區佈局。我們已在廣州、澳門、深圳等大灣區核心城市設立分支辦公室，與各領域領軍企業開展深度合作。近幾年，TVB推動了深層次改革，以應對市場環境和科技發展給傳媒行業帶來的衝擊。在內容創新方面，我們大力升級製作團隊，吸納年輕有創意的專業人才，為節目注入新活力，從新打造“港風”的新文化潮流。在市場拓展方面，我們積極擁抱大灣區及中國內地市場，借助區域優勢擴大影響力。在數位發展方面，我們顯著拓展數字平台，豐富內容供給，利用社交媒體增強觀眾互動，不斷擴展內容覆蓋面和影響力。通過這些努力，TVB取得了很多階段性成果，也為深化大灣區發展積蓄能量。」

主禮嘉賓黎瑞剛(右五)、許濤JP(左四)、曾志偉(右二)、蕭世和(左一)、曾國衞(右四)、燕旎(左三)、李曙光(右三)、陳曉偉(左二)、劉震(右一) 主持「TVB 內聯外通新篇章大灣區影視華采 發布會」啟動儀式。

香港特別行政區政府政制及內地事務局局長曾國衞先生GBS, IDSM, JP在致辭中表示：「我們喜見近年來TVB 銳意推動內部革新，致力提升創作水平，積極探索與內地文娛產業融合共同發展之路，在綜藝、劇集等方面也取得了一系列的亮麗成果。展望將來，要進一步鞏固提升香港中外文化藝術交流中心的地位，對區內文化創意產業的發展我謹提出幾點寄望︰首先，企業必須時刻心懷祖國，勇於承擔促進國家及灣區高質量多元發展的重任；須知道，沒有國家的強大安全穩定，一切發展都是無從說起。因此，我們不管是個人還是企業，都必須愛護國家，堅定維護國家的主權、安全、發展利益，並積極參與國家建設，為國家發展貢獻力量。第二，企業的使命是促進社會和諧、人心正向。媒體機構不但要為人民提供消閒娛樂，更要透過具啟發性的作品弘揚愛國精神和積極正面價值觀，促進群眾對社會建設的積極參與和責任感，進一步凝聚社會力量，共建國家美好未來；第三，企業須助力推動區內文化交流，深化民心相通。以文化作品作橋樑，加強粵港澳文化的深度融合，讓大家更了解彼此的生活、文化與價值觀。同時，透過聯合製作與跨境播映，促進文化互動，增進民眾感情；第四，企業須不斷創新突破求變、並自我革新，提升競爭力和影響力。更要突破傳統束縛，運用嶄新手法和製作模式，製作更多原創性強、多彩多樣的精彩作品，持續提升作品素質，並帶動提高觀眾的文化素養。文化創意產業不僅是經濟增長的動力，更是促進文化交流、加深民心相通的重要載體，也是彰顯我國高質量發展的「軟實力」。香港不僅是中西文化薈萃的國際大都會，更有著「內聯外通」的核心優勢。憑藉我們過去在文化、藝術、影視及創意產業上打下的堅實基礎，必定能夠在灣區發展中發揮獨特作用，進一步推動文化創新、促進人才交流，深化區內的文化融合；同時，透過我們的高度國際化、法治化、市場化和專業化，也必定能夠協助區內的優秀影視作品、藝術創作及文化品牌向世界「走出去」，讓中華文化在世界舞台上展現更動人的風姿和發揮更大的影響力，講好中國故事，講好灣區故事，促進國際文化交流互動。」

主禮嘉賓黎瑞剛(左八)、曾志偉(右四)、蕭世和(左四)、曾國衞(右六)、燕旎(左六)、李曙光(右五)、陳曉偉(左五)、劉震(右三)與五位簽訂戰略合作備忘錄。梁柱(右二)、岳坤(左二)、王瑋(左一)及黃星(右一)一同舉杯祝酒。

發布會上，TVB分別與五家企業簽署合作備忘錄，開啟新的合作框架協議。其中，騰訊音樂娛樂集團（「TME」）與TVB基於對華語音樂文化全球化傳播的共同使命，宣布深化圍繞大灣區的全方位戰略合作。雙方將聚焦整合音樂科技、用戶生態及影視IP、內地、港澳地區及海外渠道資源，探索「音樂+影視+科技」的創新商業模式，推動大灣區文化融合及華語內容的國際影響力。TVB將向TME開放影視IP資源，酷狗音樂與埋堆堆開設「港劇場」專區，結合港劇MV短視頻與AI技術，創造全新的用戶體驗；以及聯合推出年度粵語音樂榜單和全球粵語文化愛好者運營計劃，打造雙重娛樂體驗。此外，雙方將共同開發「歡樂今宵」LIVE項目，聚焦大灣區開發線上線下新盈利增長點。長期目標是在三年內建立「音樂+影視+科技」的全球音樂文化新標杆，並在2025年前實現各項階段性目標的落地。

電視廣播有限公司總經理(商務營運)蕭世和介紹大灣區發展。

TVB 旗下全資附屬公司77工作室有限公司（「77工作室」）與上海騰訊企鵝影視文化傳播有限公司（「騰訊視頻」）簽署《影視劇集聯合製作合作框架協議》，訂立多部影視劇集的聯合製作、傳播及招商合作框架。這次合作備忘錄確立了TVB與騰訊在影視劇集方面的多元媒體合作，除了之前已公佈的即將拍攝的揭露影視圈真實狀態及女演員如何奮發向上成為傳奇的《玫瑰戰爭》外，雙方還將聯合製作家傳戶曉的金庸武俠小說《笑傲江湖》，這也是TVB多年來再次改編金庸作品，非常值得期待。

77工作室總裁、TVB引進劇業務負責人鍾澍佳分享TVB影視製作深度參與大灣區建設。

為貫徹落實《粵港澳大灣區發展規劃綱要》中關於「深化粵港澳文化影視合作，共建人文灣區」的戰略部署，TVB與深圳廣播電影電視集團均深度融入國家及粵港澳大灣區的發展，及時全面展現國家和大灣區的發展成就，著力增強全球華人的中華民族共同體意識。合作計劃包括線上、線下影視內容聯合制作項目，爭取成為新的CEPA 補充協議生效後TVB首部劇集於內地衛星電視黃金檔播出等全面合作。

77工作室總裁、TVB引進劇業務負責人鍾澍佳（左五）、電視廣播有限公司助理總監(戲劇)文偉鴻監製（左六）、陳耀全監製（左七）與藝員馬國明（右一）、高海寧（右二）、陳豪（左三）、張曦雯（左四）、朱敏瀚（左二）、劉穎鏇（左一）分別暢談大灣區拍攝劇集的成果和趣事。

除了劇集製作的合作外，TVB與香港華為國際有限公司（「華為香港」）以及科大訊飛股份有限公司（「科大訊飛」）三方將探討利用各自技術和資源優勢，共同推進粵語語言模型的創新發展及其應用場景的可行性， 包括自動語音識別模型開發、粵語語料庫訓練及在AI 應用中使用粵語模型的合作探索。三方亦將探索基於科大訊飛AI語音辨識及華為雲架構的智能辦公系統，優化跨部門協作流程；同時圍繞「AI+媒體科技」發展培養數碼轉型及AI應用人才。

77工作室總裁、TVB引進劇業務負責人鍾澍佳(左)與騰訊在線視頻影視內容製作部天璇工作室制片人黃星（右）簽訂「影視劇集合作備忘錄」，並由電視廣播有限公司 (節目內容營運) 總經理曾志偉見證。

電視廣播有限公司行政主席許濤表示：「TVB在香港傳統電視頻道市場佔有率始終保持在絕對領先的80%左右，每週服務500萬香港觀眾，還通過翡翠台等落地頻道覆蓋大灣區2,600多萬觀眾。新媒體流媒體平台myTV SUPER在香港和澳門有1,100多萬註冊用戶和200萬月活用戶。內地的社交媒體帳號矩陣積累過億粉絲。我們已在深圳前海和廣州南沙設立影視製作中心，完成劇集備案、開發、製作等核心環節，切實投身於大灣區影視劇行業發展。從中，我們能夠充分利用大灣區的場地、人力等資源，促進兩地人才交流和創意融合，讓港劇吸收更多大灣區元素，映射出內地文化。」

電視廣播有限公司旗下TVBC 總裁彭明曄（左一）與深圳衛視總監蘇傑（右一）簽訂「全方位合作備忘錄」，並由電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和（左二）及深圳廣播電影電視集團副總編輯黃啟明（右二）見證。

電視廣播有限公司總經理（商務營運）蕭世和表示：「談到TVB以大灣區為主營市場新策略，今年以來TVB不斷優化在廣東省的訊號落地，傳輸，讓觀眾有更好的體驗，廣東翡翠台和廣東明珠台為電視消費者增加了口味不同的選擇，為廣大觀眾增添新的文化養分，同時，TVB擴大了在廣東省的制作及經營團隊，期望更好地服務當地的企業和客戶，助力他們拓展市場，以至日後的揚帆出海，走向國際。」

電視廣播有限公司集團首席技術官程哲（左二）與香港華為代表處企業業務總經理王紹潼（右二）簽訂「共譜TVB的AI新篇章備忘錄」，並由電視廣播有限公司行政主席許濤JP（左一）及 華為公司副總裁，ISP與互聯網軍團CEO岳坤（右一）一同見證。

經過40多年積累，TVB目前在全球約200個國家和地區設有10個海外運營駐點，通過傳統電視頻道、OTT互聯網及智能電視平台、社交媒體帳號矩陣等管道，觸達2億用戶。通過新科技與傳統電視製作的深度融合，影視後期製作整體效率提升超過50%，不僅大幅縮短了製作週期，更有效優化了製作成本。這次與5家龍頭企業簽署戰略合作備忘錄，在影視內容創作、技術研發、平台運營等多個核心領域建立深度合作，將有助TVB的大灣區業務邁向新的台階。

電視廣播有限公司 集團首席技術官程哲（左一）與訊飛聽見智慧傳媒業務線總監邵青（右一）簽訂「共譜TVB的AI新篇章備忘錄」，並由電視廣播有限公司行政主席許濤JP（左二）及訊飛聽見總經理王瑋（右二）一同見證。

TVB 25位當家小生花旦盛裝現身大灣區戰略發布會，場面熱鬧！一眾TVB藝人對公司開拓大灣區市場充滿期待，認為此舉將為他們帶來更多演出機會，同時讓作品接觸更龐大觀眾群。《璀璨之城》、《新聞女王》、《飛常日誌》的主演馬國明、高海寧、陳豪、張曦雯、朱敏翰、劉穎鏇在台上大談拍攝趣事。高海寧興奮表示：「《新聞女王2》在前海取景，《璀璨之城》就去到澳門拍攝，不同地方的氛圍讓我更容易投入角色！」朱敏翰則期待《飛常日誌》新一輯能以廣州白雲機場為故事背景，劉穎鏇即時拍手贊成。

TVB管理層及藝員大合照

「視帝」陳豪發言時展現遠見：「TVB的國際網絡可以將大灣區的航空樞紐推向世界，而港劇更擔當着促進粵港澳文化交流的重要角色。」馬國明和張曦雯闡述在前海、深圳拍外景的難忘經歷，特別難忘和感謝當地粉絲的熱情款待。同場還有陳展鵬、譚俊彥、張振朗、陳煒、朱晨麗、劉佩玥、陳曉華、傅嘉莉、龔嘉欣、郭柏姸、羅天宇、黃庭鋒、羅子溢、張頴康、黃博、林智樂、黃洛妍等，加上兩位靚女司儀陳貝兒和麥美恩，現場星光熠熠！ TVB將加大在大灣區的製作投入，預計年內開拍多部以灣區城市為背景的新劇，粉絲們可以期待更多精彩作品！