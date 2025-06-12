東張西望｜惡人踢鄰居鐵閘兼噴紅油騷擾　連房署都中招畀佢大鬧

一說到噴紅油大家自然會想到的是追債，但今次苦主單位大門被噴紅油，並非是被追債，原來另有內情。TVB節目《東張西望》今日（12日）一集講到公屋單位的惡鄰居在苦主單位大門噴紅油，又與街坊口角及打架，連房署職員派人了解，亦被對方鬧到狗血淋頭。

一說到噴紅油大家自然會想到的是追債，但今次苦主單位大門被噴紅油，並非是被追債。(節目截圖)

公屋單位的惡鄰居在苦主單位大門噴紅油，又與街坊口角及打架，連房署職員派人了解，亦被對方鬧到狗血淋頭。(節目截圖)

苦主李先生向《東張西望》投訴，指被惡鄰居騷擾，事源是去年同住同一棟大廈的陳太因與惡鄰居發生口角，於是致電李先生，而李先生亦立即走到樓上了解：「陳太識得佢嘅，佢話佢小朋友成日畀佢嚇到喊，佢哋一家人準備出去食飯，打電話畀我話個女士就出嚟鬧佢哋，鬧到佢細路仔喊！」所以李先生到樓上了解事件。李先生上去了解後問惡鄰居：「你想點啊？之後佢話你邊個啊？類似用啲粗言穢語，之後就開始得罪咗佢。」隨後李先生就開始被這個惡鄰居騷擾。李先生上月與朋友外出吃飯時更與惡鄰居「撞到正」，雙方先口角繼而動武，最後更報警處理。

苦主李先生向《東張西望》投訴，指被惡鄰居騷擾。(節目截圖)

而另一苦主陳太亦表示惡鄰居走到她單位前自言自語：「突然間踢我哋鐵閘啦，搞到我哋小朋友都嚇親。」片中更拍到惡鄰居的確在她門前自言自語兼用腳踢鐵閘，踢完就離開。而陳太的小朋友都被這位惡鄰居嚇到，更不敢出門。

另一苦主陳太亦表示惡鄰居走到她單位前自言自語。(節目截圖)

惡鄰居。(節目截圖)

惡鄰居之後行動升級，不止一次用油漆噴在街坊的大門，還把自己的惡行上傳到社交平台示威：「我已經登咗TVB話畀人聽我係邊個，係啊，係我噴紅油㗎，差人都知㗎。咁你哋唔做嘢嘛，我咪當多謝你囉，我嗰時跟我老豆嗰陣真係咁做嘢㗎，得幾歲人仔。我都好多謝你啊，懷緬一番我嗰時嘅回憶啊！」雖然她曾因為噴紅油而被警方拘捕，但是她一點悔意都沒有，之後更在社交平台揚言「呢度隨時會火燭」，令鄰居對此都人心惶惶。除了鄰居外，連房署職員都成為了苦主，因為房署職員對她連續進行3天家訪，更表示要「收樓」，所以她「大鬧房署」。

惡鄰居之後行動升級，不止一次用油漆噴在街坊的大門，還把自己的惡行上傳到社交平台示威。(節目截圖)

惡鄰居之後行動升級，不止一次用油漆噴在街坊的大門，還把自己的惡行上傳到社交平台示威。(節目截圖)

惡鄰居之後行動升級，不止一次用油漆噴在街坊的大門，還把自己的惡行上傳到社交平台示威。(節目截圖)

「東張女神」廖倬竩去訪問惡鄰居為什麼要騷擾其他鄰居，惡鄰居態度並不友善反問她：「係啊，點啊？我嚟緊咪上庭囉！點樣啊？（點解要騷擾佢哋？）佢係咁上嚟問候我，我又唔識佢。（點解要噴佢哋紅油？）佢唔淋油，就係要淋油先唔上嚟，就係咁簡單！（點解會打交？）佢打我啊，唔係我打佢。佢打我唔通我唔踢佢啊？」廖倬竩叫她開門出來聊一下，她即發脾氣說：「介意啊，好介意啊！食緊飯啊小姐，我啱啱廁所出嚟咋！」之後她就「嘭」一聲用力把門關上。

「東張女神」廖倬竩去訪問惡鄰居為什麼要騷擾其他鄰居。(節目截圖)

而房署亦有回覆《東張西望》，表示因為她毀壞公物，所以被扣15分，而且沒有進行家訪，亦沒有發出遷出通知書。