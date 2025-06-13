陳奕迅八月盛夏相約澳門為巡演最終章　183場旅程畫上輝煌的句號

陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 – 澳門（最終站）正式官宣！

2025年8月1、2、3、8、9、10日，陳奕迅將登陸澳門銀河綜藝館，為翹首以盼的歌迷們獻上最後六場視聽盛宴。歷經數載光陰，FEAR and DREAMS巡演走遍全球，至今已完成了超過160場演出，這次將於八月盛夏繼續凝聚無數歌迷的熱情與支持，迎來最為璀璨的最終章。

陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會 – 澳門（最終站) Poster。(公關提供)

不只是「演唱會」，這是獻給歌迷的「藝術大秀」

自2022年12月開始，陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會由香港啟航，已於全球超過30個城市演出，每站均收穫不俗口碑。這場別樹一幟的音樂之旅，每一場都匠心獨具、誠意滿格。有別於以娛樂至上為第一要義的演出，FEAR and DREAMS更像是一場富有深刻哲思、引導觀眾全身心投入探索與體驗的藝術大作。陳奕迅用一場光怪陸離、充滿藝術氣息和哲學啟迪的唱演大秀，讓現場的歌迷紛紛沉醉其中。可以說，Eason的演唱會不僅是一場獨一無二的音樂風暴，更是一場犒賞歌迷眼睛和耳朵的感官盛宴，藝術大秀，實至名歸！

自2022年12月開始，陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會由香港啟航。(公關提供)

無數共鳴，只為與你相遇在終章時刻

陳奕迅的音樂陪伴著我們度過人生每一個階段，從青澀愛戀到成熟感悟，每段旋律都彷如刻畫著我們的曾經，每一句歌詞都喚起我們的共鳴，在音樂中尋找慰藉與力量。在FEAR and DREAMS建構的世界，超越了單純的青春憶記，更是一次與Eason共同深入不同情緒世界的探索，在FEAR and DREAMS裏，我們一起感受、體驗不一樣的人生。

陳奕迅的音樂陪伴著我們度過人生每一個階段，從青澀愛戀到成熟感悟，每段旋律都彷如刻畫著我們的曾經。(公關提供)

澳門成為巡演的終點站，標誌著這段與每位觀眾相互陪伴、深情共鳴旅程的完結。這是陳奕迅與大家共同譜寫、只屬於這個夏天的美好回憶，也是一場滿載感恩的完美謝幕。無論是情感的細膩流露，抑或是夢與現實的交織碰撞，都將成為大家心中永恆的收藏。八月盛夏，讓陳奕迅與你為FEAR and DREAMS這183場音樂旅程畫上最圓滿輝煌的句號。

澳門成為巡演的終點站，標誌著這段與每位觀眾相互陪伴、深情共鳴旅程的完結。(公關提供)

八月盛夏，讓陳奕迅與你為FEAR and DREAMS這183場音樂旅程畫上最圓滿輝煌的句號。(公關提供)

【演出名稱】：陳奕迅FEAR and DREAMS世界巡迴演唱會－澳門（最終站）

【開賣時間】：2025年6月23日（一）｜11:00am (HKT)

【購票平台】：銀河票務、Cityline、大麥、貓眼及Trip.com

【演出時間】：2025年8月1、2、3、8、9、10日｜ 08:00pm (HKT)

【演出地點】：澳門銀河綜藝館

