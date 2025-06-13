譚耀文供仔女讀著名國際學校文武雙全　一年學費共高達45萬﹗

1988年新秀奪冠入行，56歲依舊相當有型的譚耀文，近月忙於宣傳新戲，工作之餘亦是圈中出名的好老公好爸爸。一對子女轉眼已經19歲及14歲，文武雙全，譚耀文夫婦用心培育，安排他們讀哈羅香港國際學校，二人學費高達45萬一年﹗



譚耀文透露當初對太太是一見鍾情：「佢好Peaceful，我好鍾意Peaceful，我鍾意寧靜，我好鍾意海。見到佢會有一陣令我覺得好舒服，冇乜壓力，好Peaceful嘅感覺，佢個人好Calm。」（受訪者提供）

譚耀文會與仔女在家玩音樂，他希望他日成功圓夢開騷的話，仔女可以在後面用大提琴伴奏。（Instagram：tamyiumanpatrick）

譚耀文與圈外女友Fiona結婚20多年，對子女悉心栽培，大仔皓哲（Daniel）和細女津如（Tamia）入讀貴族國際學校哈羅，英文成為母語而且文武雙全，學習大提琴亦曾學騎馬，大仔Daniel更考獲大提琴八級，向演奏級進發。囡囡Tamia曾被指似翻版朱千雪，而且運動細胞相當好，曾在學校陸運會連奪4個金牌﹗

譚耀文婚後育有一子一女，大仔皓哲（Daniel）細女津如（Tamia）。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文婚後育有一子一女，大仔皓哲（Daniel）細女津如（Tamia）。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文大仔皓哲（Daniel）已經成年。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文大仔皓哲（Daniel）已經成年。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文大仔皓哲（Daniel）已經成年。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文大仔皓哲（Daniel）已經成年。（IG：@ tamyiumanpatrick）

譚耀文細女Tamia去年勇奪4個金牌。（IG：@tamyiumanpatrick）

譚耀文細女Tamia肌肉線條好靚。（IG：@tamyiumanpatrick）

譚耀文細女Tamia肌肉線條好靚。（IG：@tamyiumanpatrick）

譚耀文細女Tamia笑容甜美。（IG：@tamyiumanpatrick）

哈羅國際學校是哈羅全球第四間的分校，2012年在屯門掃管笏開校，是香港第一所寄宿制國際學校。校園佔地甚廣，有人工草皮足球場，校園內還有四個網球場和籃球場等。根據教育局資料顯示，哈羅香港國際學校小學至中學的學費由$193,571至$229,875不等。