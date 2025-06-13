女神配對計劃｜Babyface使出四大爆笑冧女　誠意十足

無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》首播後在兩地網絡贏盡焦點熱話，當中曾展望GM勇敢站出來、向心儀女神葉蒨文Sophie真誠表白一幕，令節目及兩位當事人齊齊人氣勁升。經過第一集上半場海選，葉蒨文Sophie及關嘉敏Carman的三個心動名額經已額滿，梁敏巧Maggie及李芷晴Stephanie則依然未揀到啱心水男士。本周出場的參賽者繼續條件優厚，有年薪過百萬的醫美集團太子爺、年薪過百萬的沉穩律師、運動健將、十優醫生、KOL、純真可愛小鮮肉、動靜皆宜兼極度怕醜的金融分析師、來自烏茲別克的超高型男及西裝連鎖店老闆等。不過最讓人期待的，絕對是一直苦苦追求Maggie的Babyface！



Sophie葉蒨文幫Maggie梁敏巧召喚Babyface出場。

Sophie葉蒨文幫Maggie梁敏巧召喚Babyface出場。

承接上周節目尾預告， Babyface將於本周第二集隆重登場，就連花生團的森美及戴祖儀也表示期待，森美：「睇吓監製夠唔夠膽畀Babyface入。」戴祖儀：「我願意用自己條鏈畀佢入去追Maggie。」報稱現職Kol，年薪超過36萬的Babyface，還未「開幕」已先聲奪人向Maggie示愛：「唱歌搞笑我專長，你肯揀我你實變強」；眼見Maggie唔識反應，向來敢作敢為的Sophie即爽快幫忙撳燈令Babyface有出場表白機會。為了贏得苦戀已久的女神芳心，Babyface使出四大爆笑冧女絕殺，派心、唱情歌、耍拳及Ironman式示愛！

Sophie葉蒨文幫Maggie梁敏巧召喚Babyface出場。

Babyface爆笑冧女絕殺1-派心

首先，Babyface一見到Maggie，即出奇不意向女方大送「心心」；之後，自稱偶爾會獲邀登台唱歌搞氣氛的Babyface，按主持阿Bob要求獻唱飲歌《黑玻璃》，雖然全程甩beat兼與原作有頗大出入，但Babyface依然唱得投入，還將最後一句歌詞改為「情路背後藏～Maggie」，配以自信滿滿的情深眼神，相當啜核。

Babyface爆笑冧女絕殺2-唱歌

Babyface爆笑冧女絕殺2-唱歌

Babyface爆笑冧女絕殺3-打拳

為了向Maggie展示Man爆一面，Babyface即席表演拳擊，透過鏡頭都能感受到超強掌風，令全場女神為之驚艷。最後，被Maggie要求行到其面前作「霸道總裁式」示愛的Babyface，先來一招靜止時間長達半分鐘的Ironman式招牌動作、配以有力眼神向Maggie展示超強愛意。

BABYFACE呢個眼神，好掂！

Babyface爆笑冧女絕殺4-Ironman式示愛手勢，留意番，佢hold咗好耐吓嘅。

Babyface爆笑冧女絕殺4-Ironman式示愛手勢，留意番，佢hold咗好耐吓嘅。

Babyface爆笑冧女絕殺4-Ironman式示愛手勢，留意番，佢hold咗好耐吓嘅。

雖然以上四招明顯搞笑成份居多，但最後Babyface以一招出奇不意的終極大絕，令現場所有女神、阿Bob、甚至花生團都大為感動，近距離直擊「Babyface大絕」的葉蒨文驚嘆：「好真心呀！我好近距離見到佢嘅眼神。」羅毓儀：「佢呢吓好Man呀！」就連當事人Maggie，亦坦言被感動，並大讚今次再見Babyface，感覺對方各方面都進步不少：「我覺得Babyface由內到外都進步咗好多，你靚仔咗。」想親身見證Babyface的誠意、創意及出奇不意最終能否打動女神Maggie？

到底Babyface最後靠咩絕招咁犀利，一面倒扭轉咗風向？

到底Babyface最後靠咩絕招咁犀利，一面倒扭轉咗風向？

到底Maggie最終會唔會接受Babyface？

而首集播出後受盡關注的葉蒨文Sophie及曾展望GM這一對，在第二集中亦會有不少甜蜜互動，絕對不容錯過。事緣本周日一集除了有海選下半場，還會率先曝光配對成功後的首輪「約會」，每位女神都會獲得與自己3位心儀男士共晉晚餐的機會，不過她們不但要同一時間與3位男士進餐，製作組還將飯枱設計成三角形，意指被安排坐在中央位置的女神，整餐飯都會被三位男士重重包圍，認真抵死！在這輪第一位出場的Sophie，雖然全程落力搵話題兼搞氣氛應付這個尷尬場面，但一句「死喇，我唔知望邊」已充份展現不知所措面。不過當GM步入會場後，Sophie即時回復輕鬆自如狀態，並半帶開心及興奮向GM打招呼：「Hello，曾展望！」GM亦識做地大讚Sophie：「好靚喎你今日！」豈料卻換來Sophie撒嬌責問：「平時唔靚咩？」眼見Sophie與GM一嚟已旁若無人打情罵俏，到底Sophie組別另外兩名參加者會如何招架？

Sophie嘅性格真係好活潑。

曾展望氹到Sophie好開心。