李蘊透露Cream兩位成員最新近況：嫁晒外國人，生埋小朋友

前女子組合Cream成員李蘊（Renee）近日攜全新單曲《由自可》回歸樂壇，她到新城廣播接受葉文輝（啤梨）主持的《梨事會》節目錄音訪問，這是她時隔12年後首次以歌手身份亮相電台節目，不僅暢談音樂創作理念，更首度公開離婚後的心路歷程，展現單親媽媽的堅強與蛻變。

近日積極宣傳新歌。

李蘊接受葉文輝訪問。

李蘊12歲出道為組合Cream成員。

李蘊12歲出道為組合Cream成員。

節目甫開始，啤梨和李蘊都忍不住話當年，李蘊自爆12歲入行時的趣事：「我成日喺新城『搞搞震』，啲工作人員好驚我走失，我成日去睇人哋啲枱有咩玩，哈哈！」她透露自己雖是Cream中年紀最大的成員，卻因性格內向甚少發言，更自嘲「講嘢唔叻，成日跟人口水尾」。問她可有跟其餘兩位成員盧嘉寶（Carpo）及陳曉彤（Hilda）聯絡？李蘊透露從社交媒體上得知兩人近況，「佢哋都移咗民，嫁晒外國人，生埋小朋友。」據知，陳曉彤在組合解散後到愛爾蘭學習音樂，並在科克音樂學院完成了一等榮譽學位。她現在已經搬到匈牙利，於李斯特音樂學院進行柯達利音樂教育。

前少女組合Cream成員李蘊（Renee）。（IG@renee0727）

性感！（IG@renee0727）

童顏不變。（FB照片）

一家四口。（FB照片）

陳曉彤（Hilda）已為人母。（FB照片）

談及人生轉折，李蘊透露已離婚兩年半，9歲女兒和7歲幼子現時跟隨前夫在廣州生活，她每星期會中港兩邊走，「我會每星期接佢哋去玩，反而咁樣學識珍惜，因為日日對住小朋友會發癲，一星期見一次會變得好溫柔，亦唔捨得鬧佢哋。」

李蘊2015年嫁內地金融才俊羅章冠。（IG@renee0727）

兩人育有一對子女。（IG@renee0727）

婚後住5,000呎獨立屋。（IG@renee0727）

被問好姊妹何超蓮和鄧紫棋可有介紹對象？她表示：「以前有啲聚會都有男仔，但嗰啲男仔好多講英文，開口埋口全部英文，得兩句中文，我真係搞唔掂，都係搵番本地人好啲。」回首過去的20年，33歲的李蘊感嘆：「普通30歲女仔可能仲喺到摸索，或者拍緊拖，但我已經歷好多唔同階段。（會唔會驚咗？）唔會，人生要有經歷先完整。」

李蘊解釋新歌《由自可》（意指本可置之不理）與倒序後的「可自由」，傳達「活在當下」的態度：「世界每日都有災難預言，與其擔憂未來，不如珍惜眼前。」MV更首度嘗試AI技術生成畫面，她表示：「因為首歌係自資，所以將預算集中喺音樂品質上，MV就簡單啲。」

李蘊早前飛美國三藩市撐好友G.E.M.鄧紫棋的演唱會。（IG@renee0727）

順便旅行。（IG@renee0727）

心情未有受影響。（IG@renee0727）

心情未有受影響。（IG@renee0727）

美國旅行。（IG@renee0727）

美國旅行。（IG@renee0727）

早前李蘊與前夫羅章冠合體為女兒慶祝9歲生日，她解釋：「我哋唔係仇人，始終係小朋友爸爸媽媽角色，唔會大家唔可以合照，會有一家人合體嘅時間，唔係分開就有你冇我。」她指子女亦知道父母離異，認為現今世代好普遍。對於前夫在網上發文指被背叛、被傷害，甚至暗示有人出軌，李蘊就表示：「每個人情緒都會有唔好嘅時候，可能係有啲衝動，但係好多嘢係唔需要向全世界人交代，有嘢自己知就可以。」被追問是否涉及第三者時，她就猶豫片刻答道：「呀…唔講嘞，唔講以前都過咗兩年幾，而家OK。」

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

李蘊為女兒慶祝9歲生日。（IG@renee0727）

一家四口合照。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

積極復出。（IG@renee0727）

李蘊避談贍養費問題及出軌傳聞。（陳順禎 攝）

未有正面回應。（陳順禎 攝）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

李蘊的前夫羅章冠就接一對子女放學。（IG截圖）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

好爸爸。（IG@luo_zhangguan）

羅章冠早在2022年就於社交平台聲稱自己「被欺騙、被背叛、被傷害」。（IG截圖）

似有隱情。（IG截圖）

令人有不少聯想。（IG@luo_zhangguan）

有所暗示？（IG截圖）

李蘊一直以直播主身分在「17LIVE」唱歌。（IG@renee0727）

羅章冠又提到直播平台的「大哥們」。（IG@renee0727）

李蘊深夜發文回應。（IG截圖）

Keep得好。（IG@renee0727）

李蘊仲Keep得好好。（IG@renee0727）

李蘊同囡囡去沙灘玩水。（IG@renee0727）