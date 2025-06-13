刑偵12大結局劇情1-25集｜林保怡下落不明？張振朗一舉動救林保怡

TVB《刑偵12》1-20分集劇情劇透，由譚廣源、郭浩仁作為編劇，鍾澍佳為總執導，由林保怡、陳法蓉、張振朗等人領銜主演的一套以現代犯罪劇情為題材的電視劇。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、每集劇情劇透。

刑偵12｜新七宗罪

《刑偵12》21-25集劇情

《刑偵12》第21集(06/16)

暗黑人格向芷菲警告，如果刑凱繼續軟弱，自己將會取代他。在芷菲的陪伴下，刑凱前往監獄探望鄧安，回顧兩人的過往後，終於心結得以解開。新七宗罪案件首次開庭，律師要求等待被告進一步的精神鑑定，因此被告被送往小欖精神病院接受觀察。少婷留下的最後一段影片公開，呼籲有人能為最後的「不義」之罪發聲。此時，希業集團總裁德善突然病倒，心理學家出身的長子傅洋山宣佈繼任總裁。刑凱暫時將身體交由阿賢代管，阿賢與芷菲展開了一天浪漫時光。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第22集(06/17)

刑凱向洛風提出整合多重人格的建議，但遭到少芸堅決反對，少芸表示只要殺害她的真兇仍逍遙法外，她就不願消失。失去阿賢後，刑凱感到孤獨無助，芷菲將阿賢留下的最後一段影片交給他，影片中阿賢鼓勵刑凱要積極面對生活。暗黑人格再次現身，刑凱因此向芷菲尋求協助。另一方面，洋山發現德善在公司內涉及多項非法行為，於是將德善從醫院接回家中，並在他面前公開自己的計劃，故意激怒德善。芷菲與刑凱則努力說服洛風的其他人格出面認罪，經過一番討論，這些人格最終做出了決定。

《刑偵12》第23集(06/18)

妙雪和芷菲出庭作證，試圖證明洛風的主導人格不會犯罪，甚至洛風的其他人格也坦承了所犯的錯誤。然而，精神科醫生的報告否定了洛風有人格解離，這讓部分激烈的人格覺得作證毫無意義，心生不滿。儘管洛風已被拘押，與希業集團相關的人仍接連遭遇不幸，警方高度重視此事，並將刑凱調回重案組參與調查。刑凱認為因新兇手的手法與「新七宗罪」案件有所不同，所以推斷兇手可能是模仿犯。期後，洛風突然攻擊其他囚犯，被單獨囚禁。當他熟睡時，昱水突然現身並用槍指向他。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第24集(06/19)

芷菲展開對「新七宗罪」同夥的調查，逐步揭露他們鮮為人知的過去。刑凱在警局追查模仿犯身份，鎖定了嫌疑人。警方隨即展開監控行動，但模仿犯在商場持槍挾持了人質，情況十分緊急。昱水在內在世界試圖消滅主人格洛風，為了保護洛風，其他人格紛紛犧牲，導致洛風再次陷入內在世界的困境，而身體則被少芸掌控。「新七宗罪」的主謀及其幫兇企圖要完成制裁最後的「不義」之罪。在關鍵時刻，刑凱、芷菲和妙雪迅速趕到現場，竭力阻止這場悲劇的發生。

《刑偵12》第25集(06/20)

妙雪努力喚醒洛風的主導人格，但未能成功，少芸依然堅持執行她的計劃，準備對最後的「不義」之罪進行制裁，現場所有人陷入生命瞬間被吞噬的危急狀態。最終，妙雪成功喚回洛風的主人格，但此時現場發生坍塌，除了刑凱之外，其他人命運未明。洛風等人下落不明，刑凱始終未放棄尋找他們的行蹤，憑藉線索終於有所突破，並遠赴心理學的發源地德國，誓言要找到洛風，解開所有謎團。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》16-20集劇情

《刑偵12》第16集(06/09)

在拘留室中的疑犯因無法聯繫律師，知道被遺棄後，向警方提供線索，揭開三十年前一具女屍的秘密，骸骨隨後被挖掘出來。與此同時，德善的兒子傅成山被發現自殺身亡。妙雪渴望與洛風共組家庭，卻遭鄧安揭露洛風一直在監聽她。洛風亦懷疑，鄧安就是妙雪飯團店火災的嫌疑人，但經追查後轉而懷疑少芸，而少芸竟坦然承認，被洛風拘捕。刑凱收到三十年前女屍的驗屍報告後，致電給洛風匯報，同時警方接獲報告，發現傅成山的遺書中承認自己曾犯下兇案。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第17集(06/10)

洛風去到新七宗罪殺手的秘密基地，並在其中看到裡面的舊照片，揭開了新七宗罪殺手組織的秘密。他重新回想起各宗兇殺案的經過，終於理解到為何昱水當天堅決要殺死旭輝等所有在場的人。洛風被刑凱察覺到異常，便到飯團店找妙雪了解洛風的近況。洛風回到舊居嘗試尋找失落的記憶，回想到家中當年發生大火的場景。並嘗試說服殺手們停止行動，但少芸堅決拒絕，並向洛風提出了一個條件。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第18集(06/11)

少芸幫助洛風喚起了過往的記憶，使他回想起在警校時曾遭受虐待的經歷。洛風在殺手組織基地中堅決要求眾人終止行動。但新七宗罪殺手則急於完成剩下的兩宗罪案，刑凱也鎖定了殺手的下一個目標，前往詢問李欣時，發現洛風也在場。在芷菲的催眠下，刑凱回憶起自己曾經被校園霸凌，還親眼見到愛犬被扔進河裡溺斃。刑凱的黑暗人格此時突然浮現，並威脅芷菲要找出名為鄧安之的人。最終，滿光成功設計圈套將新七宗罪殺手引出。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第19集(06/12)

新七宗罪兇殺案的兇手被捕，押送至赤柱監獄的途中，突然從囚車逃脫。警方下令，允許任何警員遇到兇手時可開槍射殺，而刑凱則極力反對。洛風仍然被囚禁在殺手組織基地中，後來終於得知解救當前狀況的方法。刑凱接獲訊息，要求他前往貨櫃碼頭救人，雖然不清楚情況，仍決定赴約。抵達現場後，刑凱遭人用手槍指著，危急時刻洛風及時出現，刑凱趁機在貨櫃內搜尋並嘗試救人，但隨後出現的卻是最危險的昱水。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第20集(06/13)

昱水與洛風發生爭執後，刑凱擺脫昱水的糾纏，並趁機找到被囚者的具體位置。此時，刑凱的黑暗人格現身，企圖對被囚者下殺手。芷菲作為支援趕到，緊緊抱住刑凱，試圖阻止他的黑暗人格，卻遭突襲被刺傷。刑凱和芷菲被送往醫院，期間黑暗人格再次出現，向芷菲透露了一個關於刑凱的殘酷真相。刑凱出院後，準備去見某人以化解舊怨，芷菲趕到並識破眼前的是刑凱的黑暗人格。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》11-15集劇情

《刑偵12》第11集(06/02)

刑凱的下屬江梓樂，對刑凱隱瞞自己患有解離症一事感到不滿，兩人之間產生了隔閡。為了追查真相，刑凱請求梓樂的幫助，同時提醒他要懷疑所有人，甚至包括他所信任的人。芷菲為刑凱進行心理評估，並首次觀察到刑凱與他另一個人格阿賢之間的交流。警方召開會議，討論對刑凱的處分，最終決定恢復他的警員身份，但沒收配槍，改為擔任文職。刑凱被調到庶務室處理瑣事，但他仍不放棄追查新七宗罪的案件，再次請求梓樂幫忙，希望能調到洛風的小組。此外，芷菲希望刑凱能幫忙處理一些私事，但遭到刑凱的拒絕。阿賢看到芷菲傷心的模樣，責備刑凱的冷漠。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第12集(06/03)

洛風重返案發現場調查，意外地遇到了兩位熟識的舊友。正當洛風準備逮捕他們時，昱水突然出現並刺傷了他。另一方面，洛風為了套取情報，約少芸共進晚餐，但最終卻不歡而散。芷菲為李欣安排與父母團聚，李欣也開始對「Saturn1115」這個代號產生反應。刑凱發現芷菲隱瞞了他，私下為李欣進行心理治療。然而，芷菲堅信李欣並非兇手。與此同時，新七宗罪殺手組織將目標鎖定在一家製造假藥並污染海水的藥廠。有人刻意放走了藥廠職員劉裕威，並指示他向警方報案。劉裕威隨後在網路上發布影片，聲稱目擊殺手腰間配戴著警隊制式槍枝。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第13集(06/04)

劉裕威的影片激怒了少婷，她堅持要儘速找到他。在殺手組織的秘密基地，郝烔斥責昱水，昱水則反嗆是郝烔惹出的麻煩。洛風根據影片發布位置追蹤，鎖定了裕威的藏匿地點。梓樂接獲通報趕往現場，殺手也隨之現身。裕威命懸一線，即將墜樓，梓樂奮不顧身地展開救援。與此同時，刑凱說服李欣錄製一段影片，公開承認身份並譴責新七宗罪殺手，意圖引蛇出洞。李欣最終同意配合。少婷等人觀看影片後，識破李欣是受指示演出，因此有人提議主動與李欣接觸。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第14集(06/05)

李欣回想起自己創立網站以及與少婷相識的經過，隨後主動聯繫少婷，並向她表明新七宗罪殺手們扭曲了她的初衷和理念。另一方面，洛風追蹤到殺手組織的基地，試圖逮捕眼前的三人，雖然開了三槍，但還是讓他們成功逃脫了。同時，刑凱正在調查一起垃圾箱棄屍案，阿賢提到新七宗罪的下一個目標是虐童罪，並認為該案的兇手將會是殺手的下一個目標。刑凱於是找洛風一起調查，但滿光卻認為殺手的目標是一對被全城指責和謾罵的父母。刑凱仍然懷疑自己的第三個人格有可能是兇手，因此他想找到除去這個人格的方法。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第15集(06/06)

新七宗罪殺手組織內部開始出現分裂。被囚禁的郝烔試圖說服少婷放棄他們的行動，然而，即使有成員萌生退意，也只能保持沉默。近日發生了一宗女童失蹤案，洛風得知妙雪的女兒鄧彤童失蹤後，立即要求滿光調動警力進行搜查。與此同時，刑凱通過分析過往類似案件，推斷出通常棄屍者應該有兩人，但最近的案件卻只有一人作案。 洛風最終成功找到了彤童，並逮捕了嫌疑犯。警方認為該嫌疑犯很可能成為新七宗罪殺手的下一個目標，洛風在街頭巡邏時，注意到有幾名身穿黑衣的人行動十分可疑......

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》6-10集劇情

《刑偵12》第6集 (05/26)

洛風向三位毒販巨頭發出警示，讓他們意識到身處險境，並迫使其暫停販毒，此舉令洛風上司葉培林的不滿，以致葉培林將案件移交給滿光處理。刑凱經過一番推敲，認為「新七宗罪」殺手的目標並非那三位毒販，而是另有他人。刑凱與阿賢討論後，刑凱前往探望楊芷菲，並問她對影片中蒙面少女的看法；芷菲認為少女既非執行者也非幕後策劃者。實際上，芷菲清楚該少女正是她的昔日學生兼病患李欣，李欣最終拒絕接受治療並從此失蹤。同時，洛風遭到鄧安的突襲，所幸好友郝烔及時伸出援手，但洛風卻反過來指責郝烔江山易改本性難移。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第7集 (05/27)

刑凱一覺醒來，發現家中的監視器被破壞，而本該在芷菲那裡的筆記本，卻詭異地出現在自己的桌上。阿賢否認這兩件事與他有關，這讓刑凱不禁開始懷疑自己。與此同時，芷菲也開始暗中觀察刑凱。刑凱進一步發現家中佈置有異，腦中甚至閃現出亞威遇害時的一些奇怪景象。在丁少芸的說服下，洛風前往探視住在精神病院的母親。洛風向母親詢問是否記得多年前曾放火燒毀自家，但母親堅稱是第三方所為，予以否認。芷菲和好友杜子俊在網上頻道共同探討「新七宗罪」殺手的作案手法。然而，杜子俊認同殺手的觀點，卻讓芷菲無端成為被攻擊的對象。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第8集 (05/28)

少芸致電洛風，表示要徹底解決與母親之間的恩怨。洛風聞訊後立即趕往精神病院，卻見現場已被熊熊大火吞噬。他斷定這場火災是少芸與郝烔所為，認為這兩人已經完全失控。警方方面，他們查明了討論區各成員的真實身份並展開訊問；少婷決定絕地反擊，她駭入了所有警員的手機，隨後將一段刑凱的影片傳給了「新七宗罪」受害者的家屬陳旭輝，並向他提出了一個精密策劃的復仇方案。旭輝闖入芷菲的住所，對她和子俊發動襲擊。當芷菲甦醒時，驚恐地發現自己被綁上了炸彈背心，而從螢幕上，她也看到子俊同樣身繫炸彈。

TVB柒拾柒工作室@Weibo

《刑偵12》第9集 (05/29)

新七宗罪的案件引發了空前關注，電視台特別製作了直播節目，邀請警方代表和心理學家接受訪問。節目中，旭輝打進電話，要求刑凱和洛風立即現身鏡頭前，並將一部正直播子俊與芷菲被綁架畫面的手機緊急送至電視台。旭輝在直播中驚爆刑凱患有人格解離，更聲稱其中一個分裂人格正是兇手本人。為逼迫芷菲對刑凱進行心理分析，旭輝以子俊的生命為要脅，同時公開播放了一段關於刑凱的影片。這段影片讓滿光也確信刑凱就是兇手，他當即命令刑凱繳械，並指示下屬將其逮捕。

《刑偵12》第10集 (05/30)

洛風帶隊趕往旭輝的藏身處營救人質，卻在途中遭遇伏擊而昏迷。在模糊的意識中，他隱約看見兇手到來，舉槍指向旭輝…… 洛風清醒後，向培林遞交了昱水的畫像，堅稱他就是現場的真兇，但培林依然堅持將案件交由滿光繼續負責。芷菲獲救後，前往警署探望被拘留的刑凱，並提出將為他進行一次全面的心理評估。與此同時，一名漁民發現一名借住在他家的失憶少女，很可能就是警方正在追查的李欣。滿光接獲消息後，迅速趕到將李欣帶走，並命令部下對此消息進行嚴格保密。而刑凱一覺醒來，發現桌上留有疑似是其「第三人格」所寫的訊息。

《刑偵12》1-5集劇情

《刑偵12》第1集(5月19日)

大約一年半前，西區重案組督察刑凱曾負責調查少女曾嘉儀的失蹤一案。當時他查出此案與希業集團有關聯，但由於該集團勢力龐大，調查被迫中斷，他更親眼目睹了嘉儀的母親在一場車禍中不幸喪命。今日，曾嘉儀突然衣衫襤褸地出現，總區重案組的丁洛風警司接手調查此案，並將懷疑對象指向了富商傅德善的孫兒傅一鳴。刑凱憑藉嘉儀隨身物品提供的線索，追蹤到了她曾被囚禁的地點，最終在一棟村屋與丁洛風不期而遇，並發現屋內囚禁著許多人。回到警局後，刑凱照例與阿賢推敲案情，猜測嘉儀是有人協助才成功逃跑的…

《刑偵12》第2集(5月20日)

刑凱在口供室中誘導一鳴作證的行為，被律師指控不合程序。德善對一鳴破壞希業集團聲譽感到非常不滿，於是安排一鳴在保釋後立刻潛逃。刑凱接著試圖讓嘉儀提供關於一鳴罪行的資料，不料嘉儀在此之後發生意外。刑凱偶然撞見心理學家楊芷菲與其前男友發生爭吵，並把兩人逮捕。在扣留期間，芷菲批評刑凱不重視嘉儀的感受。刑凱向洛風提出聯合調查的建議，他們最終在一鳴家的花園中找到了關鍵線索…由於缺乏足夠證據，一鳴得以獲釋。正當他準備逃離香港時，卻遇見了神秘男子林昱水。昱水舉起槍對準一鳴，提出要和他進行一場「遊戲」…

《刑偵12》第3集(5月21日)

當刑凱發現偷渡艇時，已經找不到一鳴的蹤跡。隨後到場的洛風在搜集證據時，除了發現一鳴的血跡，並未找到任何屬於第三者的痕跡，這讓刑凱因此受到了懷疑。為了洗清自己的嫌疑，刑凱於當晚重返現場，與阿賢一同分析了第三者可能的作案過程，最終有了重要的發現。由於一鳴的案件引起了社會高度關注，高層命令洛風務必盡快找出破案的關鍵證據。洛風向刑凱推薦了一位心理學家協助，當刑凱得知這位心理學家就是楊芷菲時，顯得很不滿。原來早在三年前，刑凱就與當時擔任案件心理專家證人的芷菲有過節，起因是他不認同芷菲對某個假裝精神異常的疑犯所做的解離症診斷…

《刑偵12》第4集(5月22日)

在接受芷菲的催眠時，刑凱看到了一鳴案件的真兇。與此同時，地產商陳以達突然在網上直播，為其公司因加租導致小商戶自殺的事件公開致歉。刑凱找到事發酒店，趕到現場時發現陳以達已被殘忍殺害。經過分析，芷菲判斷這是由一位具備戲劇型犯罪人格的連環殺手所為。同時，以達的合作夥伴劉亞威也受傷送醫。隨後，亞威病房裡的點滴瓶竟然被人更換成了致命藥物。洛風研判兇手尚未離開醫院，立即指揮警員分頭在醫院內部展開大規模搜捕。刑凱與芷菲在病房中遭到假扮醫護人員的兇手襲擊，處境極度危險…

《刑偵12》第5集(5月23日)

刑凱甦醒後發現劉亞威已遇害。他依稀回憶起昏迷前兇手說過的某個英文單詞，以此為線索，他最終找到了那個神秘網站。網站首頁只有七個拼圖和七則謎題。令人驚訝的是，在另一邊的楊芷菲，竟然成功進入了這個網站…警方在連環兇殺案的受害者胃中發現了昆蟲。刑凱與洛風利用這個發現作為線索，登入網站，得知一個戴面具的少女提出了「新七宗罪」，並且她預告了下一個將被制裁的罪惡。正當此時，洛風的鄰居何妙雪遭到醉酒的前夫鄧安騷擾，洛風及時趕到，將何妙雪救出。隨後，刑凱來電告知洛風，他的死對頭張滿光正打算介入調查與這起兇案相關的人物…

《刑偵12》演員

林保怡 飾 丁洛風

重案組警司

TVB柒拾柒工作室@Weibo

陳法蓉 飾 丁少芸

洛風從外國回來的胞姊

TVB柒拾柒工作室@Weibo

張振朗 飾 刑凱

西區重案組督察，患有人格解離症，至少有三個不同人格，其中一個人格由吳業坤飾演

TVB柒拾柒工作室@Weibo

傅嘉莉 飾 楊芷菲

心理學家

TVB柒拾柒工作室@Weibo

曹永廉 飾 傅洋山