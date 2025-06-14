莊鍶敏否認餐廳抽煙開腔解畫事件真相　稱沒有公審拍片者純屬誤會

香港實施室內禁煙已接近20年，但近日網上就流出一段片段，是莊鍶敏（前名：莊思敏）在一家餐廳內抽煙。片段所見，莊鍶敏當時正吞雲吐霧，再將煙狀物傳給身旁的男友人。而另一條片就見到莊鍶敏心情靚爆，邊聽歌邊搖擺身體跟住唱，而此時男友人又再將煙傳給另一人。貼出片段的網民表示：「莊思敏and無品friends餐廳食雪茄，係咪當咗自己私竇呀😃 自私X」，片段隨即引起網民熱議，有人鬧爆莊鍶敏在室內抽煙，畢竟犯法就是犯法，但也有人覺得，既然能公然抽煙應該是得到餐廳許可，或許當時她正參與私人派對，又表示其實即使違法都只不過罰款$1,500，對貴為拿督千金的莊鍶敏來說根本只是碎銀。

近日網上就流出一段片段，見到「8億拿督千金」莊鍶敏在餐廳內抽煙，她當時正吞雲吐霧，呼出煙圈。（Threads）

再將煙狀物傳給身旁的男友人。（Threads）

有網民認為他們傳遞的這支是雪茄。（Threads）

另一段片則見到莊鍶敏正在飲嘢。（Threads）

她心情靚爆，隨住歌曲邊搖邊唱。（Threads）

又與另一位女友人傾到笑晒口。（Threads）

莊鍶敏疑似食煙的片段，引起網民熱議。（Threads）

而莊鍶敏在13日晚上亦有發文，她貼出一個女生的照片，有網民猜測這位正是拍片者，斥莊鍶敏不但不道歉，還想公審公開自己行為的人。（IG@jacquelinchng）

有關報道出街後，莊鍶敏接受傳媒訪問時就否認有在室內抽煙或吸食雪茄，更揚言︰「如果係我食嘅，佢點會冇我食煙同噴煙相，我係pass咋﹗」她表示當日該食肆並沒有對外開門營業，因此她和友人在內都比較放鬆，但下次她會注意一下。另外，對於疑公審拍片者，莊思敏就表示是一場誤會，她並不知道拍片者身份，只知道都是食肆老闆朋友的朋友，又指自己忘記了她的個私人社交網會Link到另一個社交網，所以才會變了公開Post，直言今次發生如此大的誤會，感到搞笑。

莊鍶敏。(ig圖片)

莊鍶敏。(ig圖片)