TVB花旦分享最離譜經歷曾驚傳死訊　南非採訪強姦事件頻發惹擔憂

高海寧（高Ling）前年憑TVB台慶劇《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角奪得「最佳女配角」，亦是她入行15年以來首度獲獎，演技備受肯定，更帶挈她人氣急升，工作檔期排到滿一滿！近日高Ling除了忙着拍攝《新聞女王2》之外，亦有錄製內地綜藝節目《無限超越班》第三季，在最近播出的一集中，她就分享了在劇組經歷過最離譜的事，自爆曾被傳綁架失蹤，甚至驚傳死訊！

高海寧（高Ling）。（IG@sammkoling）

性感。（IG@sammkoling）

性感。（IG@sammkoling）

忙着拍攝《新聞女王2》。（IG@sammkoling）

憑《新聞女王》中許詩晴（Cathy）一角贏盡口碑。（IG@sammkoling）

靚！（IG@sammkoling）

大露背！（IG@sammkoling）

好靚！（IG@sammkoling）

工作排到滿！（IG@sammkoling）

高Ling重提在2010年被TVB派往南非擔任世界盃特派記者的經歷，她表示當年網絡通訊不發達，只能靠長途電話聯繫，但話費高昂：「所以我只跟我媽媽、家人聯絡，所有記者的我都沒有聽，就是因為我沒有聽他們一晚的電話，第二天的新聞全部都是『高海寧在南非被綁架失蹤，後來死掉了。』然後公司有給我機會讓我澄清，我沒事，我只是沒有回大家電話。」

高Ling在2010年被TVB派往南非擔任世界盃特派記者。（視覺中國）

無綫「2010無綫世界盃」節目。（視覺中國）

高Ling指當年網絡通訊不發達，只能靠長途電話聯繫，但話費高昂，所以她只跟家人聯絡。（影片截圖）

冇聽記者電話。（影片截圖）

冇聽記者電話。（影片截圖）

竟驚傳被綁架失蹤，更傳出死訊。（影片截圖）

竟驚傳被綁架失蹤，更傳出死訊。（影片截圖）

直斥離譜。（影片截圖）

2010年南非主辦世界盃，但因當地治安差，不時發生暴徒搶劫及強姦事件，更有消息指匪徒到酒店房打劫採訪世界盃的外國記者，日本傳媒更因此不派女主持前往採訪。而高Ling赴南非採訪期間一度「失蹤」，因不少人致電都找不到她，令人擔憂。TVB其後在活動上特別安排長途電話，讓身處南非的高Ling及馬啟仁報平安，二人更拍下短片，片中高Ling笑言：「我好安全，但自己都會小心，我冇離隊，只係呢邊無論電話費及上網都好昂貴，所以除公司及家人嘅電話外，都不會接聽！」雖然有驚無險，但高Ling回港後就大爆在當地被男球迷慘遭「鹹豬嘴」突然錫面，更有瘋狂球迷一度想擁吻她，幸好工作人員夠機警，一手將她拉開才避過。

高Ling拍片報平安。（視覺中國）

高Ling在2008年參選港姐，憑出眾身材成功彈出。（視覺中國）

早前與黃庭鋒及周嘉洛到英國利物浦為節目《Grand住去利物浦》拍攝。（IG@sammkoling）

Fit！（IG@sammkoling）

高貴。（IG@sammkoling）

高貴。（IG@sammkoling）

Fit！（IG@sammkoling）

好身材！（IG@sammkoling）