李連杰與臭小子重逢掀回憶殺　武打童星謝苗30年後無變樣添麻甩味

現年62歲的影壇武打巨星、有「功夫皇帝」之稱的李連杰，自從十餘年前被診斷患有甲狀腺疾病，便長年受健康問題困擾，近年產量大減。早前李連杰進駐抖音，不足半個月已吸納近3百萬粉絲，人氣超強。趁父親節將至，李連杰與30年前「兒子」重逢，原來是先後在1994年《洪熙官之少林五祖》和1995年《給爸爸的信》飾演他兒子的謝苗，二人互相有趣又溫馨，掀起網民滿滿的回憶殺。

李連杰早前曾被拍得非常蒼老。（網上圖片）

李連杰在IG分享一家與年頭前往尼泊爾求佛修行的照片，意外曝光現年62歲妻子利智的最新容貌！（IG照片）

李連杰與兩女兒及太太利智。（網上圖片）

+ 1

視頻一開始，播放《給爸爸的信》中兩父子一起刷牙片段，二人俯身將頭放入注滿水的盆中洗面，一抬頭已是「成長」後和「變老」後的謝苗和李連杰。片中的李連杰狀態極佳，一頭烏黑髮，濕水後髮量雖有點稀疏，但面上沒有明顯皺紋，而且聲線響亮，一手按低謝苗的頭落水盆依然勁度十足。而轉眼間，童星出身的謝苗今年已經41歲，長得高過「爸爸」李連杰，樣貌沒有太大變化，只是留有鬚根添了一份「麻甩味」。

李連杰早前進駐抖音。（抖音截圖）

李連杰和謝苗在《給爸爸的信》飾演兩父子一起刷牙。（抖音截圖）

一齊洗面。（抖音截圖）

二人大玩時空穿梭，謝苗送了一條卡通內褲給李連杰作為父親節，呼應《洪熙官之少林五祖》兒子將洪熙官唯一的內褲洗破的劇情。父子「300年後」重逢，李連杰一句：「臭小子」，將謝苗的頭拉到自己的面龐，謝苗亦擁着李連杰的腰，最後還重溫二人昔日片段，寫道：「我在努力長大，請您慢慢變老」，令網民勾起很多回憶，同時亦感慨在《給爸爸的信》中，和李連杰有感情線、片末成為謝苗「新媽媽」的梅艷芳；若不是梅艷芳已離世，一家三口同場肯定會更加感人。

謝苗仲高過李連杰。（抖音截圖）

李連杰出手依然勁度十足。（抖音截圖）

叫聲「臭小子」即搭膊頭。（抖音截圖）

李連杰將謝苗的頭拉到自己的面龐，好溫馨。（抖音截圖）

謝苗自幼習武，11、12歲時先後參演《洪熙官之少林五祖》及《給爸爸的信》，亦曾在《賭神2》飾演已故柯受良的兒子，每次均打出硬橋硬馬真功夫，令人印象深刻。他於2006年在首都體育學院畢業，現為中國武打演員之一。

《洪熙官之少林五祖》（抖音截圖）

《給爸爸的信》，謝曲身手好好。（抖音截圖）

謝苗已成為中國武打演員之一。（抖音截圖）

一個變老，一個長大，回憶滿滿。（抖音截圖）