凍齡百億駙馬分享簡單養生動作飯後不怕肥　網民竟吐槽：有老人味

現年68歲的呂良偉，是出了名的凍齡男神，無論樣貌身形都看不出他的真實年紀，他與富婆太太楊小娟結婚多年，恩愛如昔，呂良偉順理成章成為了百億駙馬，兩夫妻不時周遊列國，四圍旅行，過著愜意舒適生活。呂良偉在歎世界之餘，閒時自創了一套「達摩回春拳」，勤加練習，身體壯健外，亦令他逆齡回春。

呂良偉老婆楊小娟。（資料照片）

呂良偉收花難掩幸福人夫之情！（IG圖片）

呂良偉示範達摩回春拳。（小紅書）

日前一名娛樂圈經紀人於社交網分享了一段呂良偉示範養生瘦身動作的短片，留言寫道：「不老男神 #呂良偉✨ #男人味爆棚 #男人懂生活 #雄鷹一樣的男人“呂哥”飯後一個小動作 讓你輕松享「瘦」。」片中可見呂良偉身穿短袖T恤配長褲，戴上草帽，全身名牌，打扮得相當夏日。他一邊示範一套簡單的動作，一邊解說道：「吸氣，呼氣，吃飽之後你馬上做這個動作呢，血糖就跑到你小腿的肌肉上面去，就少了很多糖分進入你的血管，然後你就OK了。這樣子大約搖幾分鐘，就很好了效果，所以天天就這樣子，一點小知識，讓你身體越來越健康。」

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

不少網民都讚以接近70歲之齡來說，呂良偉這個狀態是keep得很好的了，然而卻有一些網民吐槽呂良偉說：「膠原蛋白的流失，剩下那種空洞一樣外皮松松垮垮的，不管怎麽健身怎麽減脂，也填不了皮膚里面的空缺」、「有老人味了」、「感覺就是個老頭了」

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

呂良偉分享他的養生心得。(小紅書)

網民留言。(小紅書)