TVB最強Body花旦恨放假罕曬泳裝照　身材Fit爆與17年前選港姐一樣

現年38歲的高海寧（高Ling）近年獲TVB力捧，現有四部劇集《武林》、《夫妻的博弈》、《新聞女王2》和《璀璨之城》仍未播出街。日前她在IG分享多張昔日旅遊靚相，表示好想放一個悠長假期，當中不乏性感照，還有久違的泳裝相，大騷美好身段，跟她17年前選美時一樣Fit，不愧為初代「最強Body」！

高海寧當年進入五強，奪得「旅遊大使獎」。（視覺中國）

高海寧身材Fit爆。(ig圖片)

高海寧喜歡去的旅遊地方通常都是陽光與海灘，衣著打扮較為性感，除了吊帶裙、露腰短top配熱褲外，還有泳裝照。其中一張照片，見她穿上紅色三點式泳衣，雖然只是大側身，但身材豐滿加上纖瘦腰肢，身材玲瓏有致，在泳池邊飲椰青，讓大眾眼睛吃冰淇淋。她寫道：「突然發現，我好需要一個假期，一個長～～～～～假期，一個無所事事、可以發呆、好好感受生活的real假期，找回我的健康和笑容🩵💙💛💜💚🧡🦋」。

高海寧側身泳衣，盡顯Fit爆身材，讓大家眼睛吃冰淇淋。（IG@sammkoling）

旅遊都係着低胸吊帶裙。（IG@sammkoling）

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如此渴望有一個假期，或許因為近一年眼睛反反覆覆又紅又腫，她指「救命呀，隻眼呀，究竟你要腫到幾時呀？」、「唔係生眼挑針就係生濕疹，又痕又痛真係好痛苦，我真的沒有辦法了」。

高海寧隻眼又紅又腫。（IG@sammkoling）

高海寧隻眼又紅又腫。（IG@sammkoling）

高海寧在2008 年參加《香港小姐競選》，原因是當年可以去加勒比海拍攝外景，所以還在理工大學讀副學士課程的她便去報名參選，希望有一次免費旅行。高海寧在港姐競選中進入了最後五強，但三甲止步，得到一個「旅遊大使」奬，並順理成章加盟TVB成為旗下藝人。TVB派給高海寧的工作經常以她的身材做焦點，特別是綜藝節目會讓她穿冰衣或性感裝束，在戲集中的角色亦會有性感造型。所以在很多人眼中高海寧是個以性感身材為賣點的「花瓶」。

當年還是學生的高海寧參選香港小姐。（熒幕截圖）

高海寧選美時身材常成為焦點。（熒幕截圖）

高海寧在劇集《法網狙擊》中這場戲很出位。（熒幕截圖）

幸之後戲份愈來愈多，在2014年高海寧憑《單戀雙城》、《使徒行者》和《大藥坊》，得到她首個演藝奬項，《TVB 馬來西亞星光薈萃頒獎典禮2014》「最喜愛TVB飛躍進步女藝員」獎。近年更憑着內地劇《三十而已》，以及2023年TVB台慶劇《新聞女王》，贏得獎項和人氣，她更憑該劇入面飾演許詩晴一角奪得《萬千星輝頒獎禮2023》「最佳女配角」獎項，演技備受大家讚賞，攀上事業高峰。

高海寧的身材一直維持得很好。(高海寧ig)

高海寧白色戰衣近睇好震撼。（IG：@sammkoling）

高海寧憑劇集《新聞女王》爆紅，奪得台慶頒獎禮「最佳女配角」。（IG圖片）