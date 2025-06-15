前TVB星二代曾被嘲阿貓阿狗撈唔掂　去探老友班一物不離手成焦點

現年45歲的前TVB男星阮德鏘出身粵劇世家，父親為有「萬能泰斗」之稱的粵劇名伶阮兆輝，母親則是著名粵劇花旦尹飛燕。身為「星二代」的他，2003年入讀TVB藝員訓練班，但僅一年後便離巢北上發展，並曾參演多部知名電影，包括：《色，戒》、《梅艷芳》及《消失的子彈》等。 然而，阮德鏘回港後星途起伏浮沉，近年他主力在粵劇界和電台工作，更轉型為「家庭主夫」，至早前參演電影《三命》，他的曝光率才逐漸回升。近日，阮德鏘前往劇組探朋友班，被發現全程雪茄不離手，瀟灑又有霸氣。

阮德鏘近年主力在粵劇界和電台工作。（小紅書圖片）

阮德鏘出身粵劇世家。（小紅書圖片）

阮德鏘早前參演電影《三命》。（劇照）

童星出身的阮德鏘，圈中有不少好友，近日他特意前往中山探老友班，並在社交平台開心寫道：「去探班。當然碰到前輩和舊老友，有前輩子揚哥（黃子揚），梁競徽（唯唯）。。改唔到口。。哈哈。十六期師兄烔龍（胡烔龍）、KT唐嘉麟（電單車之友），其實劇組中仲有十七期藝訓班同學仔。不過今天沒有到現場拍攝，小弟就不打擾了。」

阮德鏘近日特意前往中山探老友班。（小紅書圖片）

狀態不俗。（小紅書圖片）

被發現雪茄不離手。（小紅書圖片）

相中，阮德鏘戴著一頂淺藍色賊仔帽、滿面鬚根，身穿黑色Tee的他，身形較之前清減不少，有網民留言：「世民（《大唐雙龍傳》角色名），快認不出你了」。阮德鏘笑言：「下一齣的造型。。。。嘻嘻」。另外也有網民發現阮德鏘全程雪茄不離手，其實這一點都不意外，因為之前他就曾透露愛收藏美酒、雪茄享用。不過始終女細老婆嫩，網民建議他還是少抽點比較好。

阮德鏘同太太林司敏婚後育有一女。（阮德鏘FB）

阮德鏘是廿四孝爸爸。（小紅書圖片）

近年阮德鏘和太太互換角色，轉型做「家庭主夫」，他主內太太主外，除了粵劇和電台工作外，更開始進軍商品投資、代理、港車北上等工作，方便邊湊女邊工作。阮德鏘曾轉載被指「為湊女轉型被嘲撈唔掂」的相關報道並樂觀面對，之後又於小紅書分享家庭照，並留言寫道：「於喺外父同個女面前威番次。江門明星公園。2010年的手印。 新會崖門揮手區。」

阮德鏘早前在小紅書分享15年前在江門明星公園的手印。（小紅書截圖）

阮德鏘早前在小紅書分享15年前在江門明星公園的手印。（小紅書截圖）

阮德鏘在片中透露打手印已經是十五年前的事：「當時入選是因為祖藉和幾個業界同是參與並有點成績。戲曲，電影，電視，電台，配音，播音，舞台劇等，十五年後，現在成為全香港唯一一個還在這七個領域裡游走的藝術工作者，從七歲開始，三十九年裡，基本每天十八小時工作，換來的榮譽。我還會繼續走下去。」

大曬家庭照。（小紅書）

阮德鏘的回應獲網民讚高EQ。（小紅書截圖）

不過原本是開心事，竟然有人留言攻擊：「真係阿貓阿狗都可以印手印。」阮德鏘卻以高EQ回應：「我每天都鼓勵身邊每一個人。努力生活。努力工作。認可也可是一種鼓勵。激勵前進。」有網民力撐阮德鏘，更反斥對方是「鍵盤戰士」，不過阮德鏘說：「不要去傷害每一個人，每個人生活也有壓力。也不一定每個人都認識我的一切。何況我也在每天努力中，希望有一天讓他覺得我配得上有這份榮譽。」對此有網民就指阮德鏘這樣說，豈不是自認貓狗不如？阮德鏘則大方謂：「何需太介懷。自己知道自己就好了。每個人也有想法。或者我在他心目中還未到達這標準，我繼續努力。不需要怒氣，如果我沒有滿滿的正能量不一定能走到今天。」獲得大批網民讚賞性格好、情商高。