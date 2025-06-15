蘇慧倫睽違5年再辦巡演門票被秒殺　有粉絲為見女神早上8點就排隊

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫於今年初發行睽違5年的全新專輯《輕重Aftersun》，更展開全新《就說給我聽》巡迴演唱會，距離蘇慧倫上一場《生命之花》演唱會也已5年之久，讓許多歌迷都瘋狂敲碗要再與她見面。《就說給我聽》巡迴演唱會日前在上海舉行首場演出，上海場票券秒殺完售的氣勢更是延伸到現場，歌迷忍不住分隔多年的思念，早上八點就有人來排隊準備一睹女神的風采，熱情的支持更是讓場館緊急提早開放入場，滿場觀眾在還沒開演前就連連大合唱，還一直喊「蘇慧倫上班」，讓在後台的蘇慧倫聽到又驚喜又感動。

「影歌雙棲實力女神」蘇慧倫於今年初發行睽違5年的全新專輯《輕重Aftersun》。(公關提供)

蘇慧倫《就說給我聽》巡迴演唱會首站上海開跑。(公關提供)

《就說給我聽》巡迴演唱會首站於上海舉行，距離上次在上海舉辦演唱會已經是讓蘇慧倫記不太得的久遠之前，這麼久沒與歌迷見面，蘇慧倫說：「好久不見！還是應該說…終於見面？」這次巡迴第一站就來到許久未見的上海，蘇慧倫其實相當緊張，更提前兩天抵達適應環境，但演出時因為大家的熱情回應，讓她感到相當安心。而《就說給我聽》巡迴演唱會特地將演出場館都選在Live house，只為了與觀眾有最近距離的互動，蘇慧倫說：「這麼近距離有點害羞！」蘇慧倫一連帶來多首經典歌曲，除了《被動》、《Lemon Tree》、《鴨子》掀起全場超大聲的合唱外，《哭過的天空》、《我一個人住》、《戀戀真言》等抒情歌也都獲得超大聲的迴響，她震驚又感動地說：「很多沒想到的抒情歌大家都跟著唱！我覺得非常溫暖，你們很棒！」

《就說給我聽》巡迴演唱會首站於上海舉行 。(公關提供)

就算是live house也將最用心的舞台燈光視覺獻給觀眾。(公關提供)

這次除了是巡迴演唱會外，也是新專輯演唱會、分享近況的夜晚，為了將專輯的概念帶到演唱會上，就算在live house也不馬乎，特地攜帶近300公斤的特製發光蹺蹺板，要跟歌迷一起製造絢麗的回憶，一連演唱《就說給我聽》、《我到底是怕你什麼》、《輕重》等新歌首唱，讓歌迷們大飽耳福。除了獻給粉絲們好聽的歌曲外，用心的她也向每位入場觀眾發送35週年限定紀念禮，一組有著蘇慧倫美麗臉龐的擋泥板及卡帶磁鐵。蘇慧倫想起以前自己的臉會被印在擋泥板上，她說：「知道擋泥板是什麼嗎？是擋泥水的，我以前就在板子上面，把臉都弄得很髒！」這次演唱會都將會發送限定紀念禮給所有觀眾，蘇慧倫說：「紀念禮這是限量的，可以貼在冰箱、任何想要貼的地方，雖然現在不能幫你們擋機車的泥，但可以擋一下心中的泥。很開心有你們一起共度這個晚上！」

破千人秒殺完售站滿人 蘇慧倫《就說給我聽》口碑爆棚。(公關提供)

蘇慧倫獻上多首經典歌曲惹全場大合唱回憶殺。(公關提供)

蘇慧倫《就說給我聽》巡迴演唱會已暖心開跑，展現她歷久彌新的魅力與舞台能量，也讓粉絲們再度感受到「永遠的慧倫」所帶來的青春與感動。今晚演唱會將於杭州舉行第二場演出，6月22日將於台北Legacy TERA開唱，開賣當天票券就已瞬間完售，可見蘇慧倫的魅力無法擋，期待能快點與歌迷們見面。《就說給我聽》巡迴演唱會接下來將前往6/15杭州、6/22台北（完售）、7/4武漢、7/6北京、7/11成都、7/13廣州 。