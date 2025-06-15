34歲星三代人生首次踏足日本　含淚感激哥哥：還錢叫我袋住先

無綫旅遊+訪談綜藝節目《人生美食地圖-東京篇》，第二周出擊的「人生美食家」有34歲的阮浩棕與陳方藤，是次更是阮浩棕首次踏足日本！明晚（16 日）一集，阮浩棕到了築地市場、初嚐新鮮海膽，另外還品嚐了稀有的鰻魚拉麵、炭火吞拿魚扒、成年人甜品舖等,及體驗了日本人很喜愛的打棒球運動。

阮浩棕與陳方藤一齊主持《人生美食地圖-東京篇》。

34歲的阮浩棕首次踏足日本！

每集《人生美食地圖》，藝人主持都會跟陳方藤大談人生點滴、說說自己的小故事，阮浩棕明晚一集便先後分享了對於自己作為演員的要求及看法，以及如何在家人無條件支持下走過崎嶇的演藝路。阮浩淙的父親阮惠源及二叔阮惠熊分別為前亞洲電視監製與麗的電視演員，而嫲嫲則是已故藝人「上等人」梁舜燕；作為「星三代」，阮浩淙沒有因此能夠走捷徑上位，一直默默耕耘，做過茄喱啡、主持過兒童節目，又曾到過內地闖蕩。

在演藝圈打拼超過12年，阮浩棕談到過去經歷的高低起跌時，坦言最感激的人是親哥哥，感性的他還邊說邊強忍男兒淚：「因為我爸爸喺我好細個嘅時候已經長期唔喺香港，哥哥係我細個時候爸爸嘅 icon 嚟。我阿媽鬧我，我阿哥係會話番佢轉頭。」

阮浩棕嘅嫲嫲則是已故藝人「上等人」梁舜燕。（ig@yuenhochungnicholas）

阮浩棕今年年初終於在頒獎台上摘下人生第一個演藝獎項—「飛躍進步男藝員」。（ig@yuenhochungnicholas）

阮哥哥自小「身兼父職」照顧阮浩棕

從小到大都給予阮浩棕無限支持及愛護的阮哥哥，在阮浩棕今年年初終於在頒獎台上摘下人生第一個演藝獎項—「飛躍進步男藝員」時，更馬上給回家的弟弟送上溫暖的擁抱：「我記得我返到屋企第一眼見到阿哥嘅時候，佢衝埋嚟攬住我、拍咗我一下，我覺得呢一下代表晒所有嘢。」雖然兩兄弟一切盡在不言中，但阮浩棕還是想藉着節目親口感謝哥哥「無條件的愛」:「之前喺內地最難捱嘅時候，自己一個喺出邊生活，其實係我會問哥哥借錢,所以當我開始搵返一嚿錢返嚟嘅時候，我話我還番俾佢，但阿哥會話：『得啦！袋住先』，某程度我覺得係好愧疚。」

背負著家人滿滿的支持及愛護，阮浩棕對自己作為演員的要求自然絕不馬虎，阮浩棕：「如果我對某件事係好熟悉嘅話，我唔會畀自己出錯。我可以接受 NG,但我唔可以接受自己拍超過三 take。」

提起哥哥無限支持，阮浩棕忍唔住流下男兒淚。

兩兄弟一切盡在不言中。

阮浩棕一直背負著家人滿滿嘅支持及愛護。