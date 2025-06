胡杏兒曬老公仔仔合照圖粉碎婚變傳聞　呢位視后AI改圖出晒事

今日(15日)就是父親節,不少藝人都在社交平台「曬爸」,有多位藝人今年亦是首年以父親身份過父親節,如:蕭正楠、高鈞賢等。除此之外,方力申及郭富城亦趁父親節宣布太太「有喜」,表示快將為人父。亦有藝人在社交平台分享了AI合成影片來曬爸,但竟然鬧出笑話?

方力申趁父親節宣布太太「有喜」。

郭富城趁父親節宣布太太再懷孕。(林迅景 攝)

胡定欣在在社交平台分享與爸爸的AI合照,她把爸爸的陳年照片改為影片,但竟然誤把弟弟由男孩變成女孩。胡定欣寫下:「HAPPY FATHERS's DAY to my Dad and Bro!最後我細佬畀AI改為女仔,多左條馬尾。」結果弟弟都有留言:「點解要加條馬尾比我呢?」

胡定欣在在社交平台分享與爸爸的AI合照,她把爸爸的陳年照片改為影片。(ig@nwuuu)

胡定欣竟然誤把弟弟由男孩變成女孩。(ig@nwuuu)

除了胡定欣,胡杏兒亦分享老公與兒子合照。胡杏兒老公李乘德早前被揭發在夜店攬女,事後他自認「擁抱者」及胡杏兒也表示與幾位女士都認識。雖然因為這事,李乘德與胡杏兒被傳出婚變的消息,但他們早前拖手出席好友林峯紅館演唱會,企圖化解婚變傳言。之後胡杏兒又因為手上婚戒被指「失蹤」,以致再傳出婚變傳聞。今日胡杏兒趁父親節在社交平台分享了10張老公與三名兒子的合照,一同慶祝父親節:「To our most loving daddy, happy Father's Day!!」疑以此粉碎婚變傳言。

胡杏兒亦分享老公與兒子合照。(ig@myoliemyolie)

剛剛升格為人父母的蕭正楠及黃翠如,其兒子「蕭哈哈」未曾曝光過正面,但就不時分享與兒子的生活照。今日黃翠如亦分享了蕭正楠與蕭哈哈的合照及影片,雖然蕭正楠身在馬來西亞工作,但仍然有黃翠如這樣與他慶祝父親節。黃翠如所分享的照片及影片中,包括有:蕭正楠唱歌給兒子聽、哄兒子的影片,更分享了蕭正楠用「腳趾照顧」蕭哈哈的方法,就是用腳趾搖BB床哄兒子入睡。

剛剛升格為人父母的蕭正楠及黃翠如。(ig@wongtsuiyu)

