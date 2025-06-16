中年好聲音2｜譚輝智激罕同爸爸同框接受訪問　譚握籌點評呢2首歌

《中年好聲音2》亞軍譚輝智自參加比賽後，家庭背景被人公開，原來他家庭屬於富裕，爸爸譚握籌除了是馬主外，更是建築工程公司的東主。雖然譚爸爸曾與譚輝智一同於節目出現，但一同接受訪問就真的是第一次。

雖然譚爸爸曾與譚輝智一同於節目出現，但一同接受訪問就真的是第一次。(節目截圖)

雖然譚爸爸曾與譚輝智一同於節目出現，但一同接受訪問就真的是第一次。(節目截圖)

日前譚爸爸與譚輝智一同接受TVB的娛樂新聞台訪問，當中講到原來譚爸爸有一個歌手夢。譚爸爸更在節目中講到兒子譚輝智的唱功及表現等，更表示其實家人們都有好歌喉，所以很「唱得」。

原來譚爸爸有一個歌手夢。(節目截圖)

譚爸爸更在節目中講到兒子譚輝智的唱功及表現。(節目截圖)

譚輝智於參加比賽後爆紅，連譚爸爸都一併被「爆紅」，除了被人爆是馬主外，連過往的表演片段都被翻出。譚爸爸曾與何國材（十一哥）在音樂會上合唱，始被發現他與譚輝智一樣擁有好歌喉，譚爸爸不知道是否自己對他們有影響，但他唱歌後，他指：「之後輝智媽咪亦都一齊唱，佢都唱得吓，跟住個個都唱！其實我哋一家幾口個個都唱得歌，佢哋唱歌都幾好聽。」

譚爸爸曾與何國材（十一哥）在音樂會上合唱，始被發現他與譚輝智一樣擁有好歌喉。(節目截圖)

譚輝智之所以會去參加《中年好聲音2》，其實都是譚爸爸的鼓勵，因為過去的日子譚輝智都會在聚會中表演，但就未試過參加比賽。直到譚爸爸鼓勵他參賽：「都就快40歲，點解唔試一次呢？」譚爸爸更大讚譚輝智在比賽中唱《歸來吧》及《心碎了無痕》這兩首歌的表現，覺得他發揮得很完美，而且為他感到驕傲：「呢兩隻我喺現場聽到都覺得係超水準。」

譚輝智之所以會去參加《中年好聲音2》，其實都是譚爸爸的鼓勵。(節目截圖)

譚輝智之所以會去參加《中年好聲音2》，其實都是譚爸爸的鼓勵。(節目截圖)

譚爸爸更大讚譚輝智在比賽中唱《歸來吧》及《心碎了無痕》這兩首歌的表現。(節目截圖)

雖然譚爸爸大讚譚輝智唱功了得，但評語都算「中立」，因為他不會盲目支持兒子，因為被主持潘盈慧問到「舞功」時，他表示：「佢嘅舞步就係未到位嘅！」更點評他跳《屈到病》，指他跳得很有「個人風格」，同時亦表示他需要「落啲苦功」。

雖然譚爸爸大讚譚輝智唱功了得，但評語都算「中立」，因為他不會盲目支持兒子。(節目截圖)