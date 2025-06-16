吳保錡跟阿叻合照後成箭靶　不解：點解做運動就係扮正能量？

今年大年初一，ERROR成員吳保錡在社交平台貼出與陳百祥（叻哥）拜年的合照，又自稱是「ViuTV叻仔」，此舉引發軒然大波，保錡陷脫粉潮，近半年他雖然有工作但避接受訪問，醉心運動。保錡近日於社交網表示：「其實俾人鬧咗一段時間，有一樣嘢真係好唔明。」



吳保錡因搵叻哥拜年引來負評。（IG：@k_p0k1）

吳保錡近日已復工，但避開不接受傳媒訪問。（IG：@k_p0k1）

有網民在社交網發文指：「好憎啲跑步x/運動x？……中晒毒成日話做人要正面 要有正能量……日日跑步自拍放上網來換取存在感，扮晒自己健康人生好積極好正能量….」文中未有指明道姓，但保錡在社交網發文：「實俾人鬧咗一段時間，有一樣嘢真係好唔明，點解跑步同做運動就係扮正能量？唔可以係為興趣或者想身體健康，純粹好奇。」

吳保錡醉心做運動。（IG：@k_p0k1）

吳保錡醉心做運動。（IG：@k_p0k1）

吳保錡醉心做運動。（IG：@k_p0k1）

吳保錡醉心做運動。（IG：@k_p0k1）

保錡又憶述當日開始跑步的契機：「有一日柳爺DM我話一齊跑步，因為跑步嘅過程，大家傾咗好多偈，亦都學咗好多嘢，佢都改變咗我一啲想法，因為我都係一個唔開心嘅人，長期大壓力下生存，其實叫人正能量，同時間都係同自己講，叫自己正能量。我係一個蠢人，亦都係一個白癡，你唔係haters，感謝您。講真，我知道自己做咗啲白癡嘢，都確實覺得自己好onX，但係我鍾意做運動，仲要跑步踢波健身，亦都唔需要特登去同乜嘢人去做，亦都唔需要，因為點解去做。因為我只係純粹鍾意做。」 有網民指因為現在的他給人的感覺很串，保錡就表示：「我唔串㗎，我廢㗎，你可以串我呀，可以鬧我」。

吳保錡留言。（IG：@k_p0k1）