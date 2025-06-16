青川入夢劇情｜最新追劇日曆/播出時間+角色簡介

青川入夢陸劇又名青川，有張之微、林言年作為編劇，張之微為執導，由郭曉婷、周曆傑領銜主演的一套以友情為題材的網劇。曾參與高分劇《執筆》的女性主創團隊包括導演張之微和編劇林言年，今次參於製作《青川入夢》，團隊不僅延續了“女性改寫命運”的熱血主題，更將女將軍的形象提升到家國的高度，備受網民關注！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

青川入夢電視劇情大綱

章和十年，墨家軍因朝堂權謀被誣陷覆滅，家族蒙冤，幸存的墨青川（郭曉婷飾）隱姓埋名，化身冷面師尊「莫妄」，暗中重組舊部，誓要洗刷冤屈，為枉死的墨家軍正名。她行事果敢，武力值爆表，堅定守護家國，並以師尊身份接近景王世子夏祁光（周曆傑飾），暗中重組舊部洗刷冤屈。

景王世子夏祁光因父親安排，不得不拜“天下第一名師”莫妄（郭曉婷飾）為師，起初對這位老師不屑一顧，但是對守護家國的女將軍墨青川深感傾佩。殊不知，眼前的師父莫忘正是他一直崇拜的墨青川本人。兩人在相互救贖與守護中建立了深厚的信任，攜手揭露朝堂陰謀，重建墨家軍，為英雄隊伍正名。

青川入夢播出時間｜最新追劇日曆

青川入夢電視劇幾時播？青川入夢一共有18集，由嗶哩嗶哩播放，6月16日中午12點起，會員首日會更新4集，週二，週三，週四更新2集，期後每日更新1集，而非會員則會由6月16日起每日更新1集。

青川入夢官微@WEIBO

青川入夢演員

郭曉婷 飾 墨青川、莫妄

外表冷峻、天賦異稟並行事果斷，內心卻純淨善良

青川入夢官微@WEIBO

周曆傑 飾 夏祈光

容貌清秀，聰明伶俐，性格剛烈，不易馴服，渴望建功立業。