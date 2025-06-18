淬火年代劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

淬火年代陸劇原名為艱難的製造，改編自同名小説。有明大程作為編劇，李雪為執導，由張新成、宋祖兒領銜主演的一套以年代商戰為題材的電視劇。憑着《以家人之名》及《天才基本法》積累口碑的張新成，今次在劇中首次挑戰飾演大男主，宋祖兒更繼《喬家的兒女》後再次挑戰年代劇，在劇中一路扶持男主，並與張新成上演"創業夫妻檔", 令人非常期待！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。

淬火年代電視劇情大綱

90年代末，德國留學的柳鈞（張新成 飾）回到故鄉東海，順應時代潮流，立志將父親經營的老舊機械製造廠轉型為技術領先的現代化工廠。他與昔日好友錢宏明重修舊好，彼此扶持共同成長。因技術合作結識了林岳（朱雨辰 飾），但後來因理念分歧反目成仇。柳鈞面臨材料供應商壟斷、工廠火災及環保壓力等多重挑戰，憑藉卓越的能力和堅韌不拔的精神，成功從技術人員轉變到管理者。

在事業穩步發展之際，柳鈞在父親柳石堂（任程偉 飾）安排下認識了直率聰慧的銀行信貸員崔冰冰（宋祖兒 飾）。隨著兩人關係逐漸加深，感情日益穩固，最終步入了婚姻殿堂。

婚後，柳鈞努力適應國內環境，探索經營管理之道，克服重重困難。憑藉技術實力和滿腔理想，他帶領騰飛廠完成多次轉型升級，成功在中國製造業的激烈競爭中站穩腳跟，贏得一席之地。

淬火年代播出時間｜最新追劇日曆

淬火年代電視劇幾時播?淬火年代一共有35集，由愛奇藝、騰訊視頻及CCTV播放，由6月18日起，CCTV－1黃金時間播出，而愛奇藝、騰訊視頻VIP會員首日20：00會更新4集，週四20：00更新2集。

電視劇淬火年代@Weibo

淬火年代演員人物關係圖

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淬火年代演員

張新成 飾 柳鈞

在德國回到故鄉東海，立志將父親經營的製造廠轉型為技術領先的現代化工廠。

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宋祖兒 飾 崔冰冰

銀行信貸員,與柳鈞結為夫妻。

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王彥霖 飾 錢宏明

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任程偉 飾 柳石堂