Babyface被梁敏巧終極拒愛難忍男兒淚不再強求：係時候邁向下階段

無綫全新戀愛綜藝真人騷《女神配對計劃》，昨晚的海選部分，除了林俊其向羅毓儀Yuki的真摯動人表白成為焦點，對女神梁敏巧Maggie窮追不捨的Babyface的終極結局，亦在網絡引發極大迴響。以奇趣見稱、被坊間指是「升呢回歸」的Babyface，出動完四大爆笑冧女絕殺後，終獲得梁敏巧認證、邀請他上前表白。



謙厚瀟灑的Babyface，成功令大家對佢改觀。

謙厚瀟灑的Babyface，成功令大家對佢改觀。

呢張成為咗尋晚一集嘅經典畫面。

Babyface亦聽命收起幽默、向Maggie說出情深的一句：「多謝你一直以嚟嘅鼓勵、包容，我會不停進步，我會未來對你更好。」說畢更馬上返回台上，瀟灑程度令現場其餘四位女神讚口不絕：「好真心呀！」Babyface返回台上後，更堅定地表示今次會是他最後一次爭取追求Maggie：「如果今次失敗咗，咁就算數喇，我會尋找一段新嘅戀情！」

梁敏巧幾經掙扎忍痛拒愛

Babyface等待梁敏巧最終決定。

Babyface等待梁敏巧最終決定。

經過一輪爆笑、情深而又感人的「Babyface求愛大作戰」，阿Bob轉向Maggie示意她是時候給出最後答案：「如果你選擇唔著燈嘅話，Babyface就可能喺你世界喺度從此會消失，呢個係佢一次最後嘅機會！」而Maggie於最後倒數五秒確實對應否選擇Babyface表現掙扎，但最終仍是決定拒絕Babyface，但仍不忘讚許Babyface：「你係好好嘅人。」得悉最後機會幻滅，Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台：「多謝你（Maggie）鼓勵，我會做番自己能做嘅事情」、「好遺憾，但盡咗力，唔得就係時候要邁向下一個階段！」

梁敏巧於最後倒數五秒確實對應否選擇Babyface表現掙扎

梁敏巧於最後倒數五秒確實對應否選擇Babyface表現掙扎

對於Babyface由「求愛貼身膠布」、180度轉變成不帶走雲彩地灑脫離場的真男人，現場所有女神都為之動容，關嘉敏更忍不住標淚，連她自己亦大為震撼：「我為咗Baby Face喊呀？！…我初頭覺得佢係Kam，但我發現佢企咗喺度好真誠咁同你講哩，佢真係認真架喎！」其實由第一集開始，關嘉敏已盡顯真性情，大情大性的她除了趣怪表情+舉動多多，亦是敢愛敢恨代表。以第一集為例，當她見到心儀的細John，即二話不說主動出擊與李芷晴「爭人」，期間還不介意高調流露對男方的仰慕，令直達男神級別的細John亦被吸引。網民對於關嘉敏的好評，亦隨著節目播出一再累積：「關嘉敏真係好真性情」、「愈嚟愈正」、「極有機會成為下一個彈起女神」。

網民感嘆節目沒有做假

最終梁敏巧仍是對BABYFACE拒愛。

Babyface雖眼泛淚光，但仍信守承諾離開海選舞台

而網民對於Babyface的離場，亦大敢難以置信，除大讚「Babyface真係令人喊咗」、「頭先嗰幾鐘，佢真係Kam唔晒」外，更坦言Babyface出局「算係證明咗（節目）真係冇劇本」。而連出名Mean的阿Bob及森美，亦對Babyface大大力正評，Bob：「我對你好大改觀，由開頭覺得古靈精怪，到今日覺得原來你係好認真嘅人。」森美：「佢唔係為咗炒作而鍾意Maggie架我覺得，臨尾佢話今次追唔到、以後就唔追，其實佢可以話繼續追架，但你見到佢唔係咁。」