中年好聲音3｜唱將拎贊助產品唱歌惹熱議 網民嫌硬銷令節目降呢

《中年好聲音321經典大戰》下半場昨晚（15日）播出，「中123生」在節目中合力重新演繹三屆《中年好聲音》中的「經典舞台」，今集亦是《中年好聲音3》最後一集。而在多個演出中，譚輝智、陳俞霏、古淖文、李佳獻唱《這一個夜》表現精彩，破天荒勇奪100分。不過最後一眾「中123生」拿著贊助商商品唱出《有了你》時，因極度Hard Sell而引起網民熱議。

一眾「中123生」拿著贊助商商品唱出《有了你》。（節目畫面）

黃博拎超大盒贊助產品。（節目畫面）

有網民覺得古淖文攞住支活絡油唱「太快樂就跌一跤」都有趣幾好笑。（節目畫面）

譚輝智親吻水樽。（節目畫面）

節目最後，車婉婉作為本季最後一集，必須要多謝一眾節目客戶，其後一眾歌手演唱陳百強金曲《有了你》。周吉佩拿著客戶贊助產品首先出場，之後黃博、古淖文、譚輝智亦分別拿著不同贊助商品演唱，令現場觀眾和各評審哄堂大笑。雖然觀眾及評審們都捧腹大笑，但破格的宣傳手法就隨即成為網民的焦點。

大家都手持贊助商產品。（節目畫面）

大家都手持贊助商產品。（節目畫面）

有網民在threads發文表示節目咁樣Sell產品都幾好笑。（threads）

有網民在threads發文寫道：「原來中年好聲音咁好笑 個個拎住啲唔夾嘅product唱歌 背景仲要放呃老人家嗰個遠紅外線凳 同按摩椅 車丸丸（車婉婉）連紙巾盒都要拎住」。有大批網民看到帖文後都紛紛留言表示：「攞住支活絡油唱 太快樂就跌一跤都有趣」、「完全赤裸同夾硬嚟嘅植入式廣告」、「呢幕over左 將成個節目downgrading」、「宜家夾硬植入式廣告做到好肉酸⋯⋯」、「真係好肉酸」、「真係好kam，但冇計」、「做到格調咁低」、「播極都唔完」、「原來而家潮流咁樣」、「諗唔到咁樣去賣廣告」、「世界難撈」。

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