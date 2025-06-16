林峯父親節收愛女親繪水杯甜入心　5歲Luna頭飾存安全隱患惹爭議

林峯與太太張馨月於2019年結婚，兩人婚後誕下可愛女兒「小格格」Luna，一家三口幸福美滿。轉眼間Luna今年已經5歲大，林峯一向視女兒為掌上明珠，無論多忙都會爭取時間陪伴，如早前他完成一連7場紅館演唱會，便立即帶女兒去迪士尼玩，享受親子樂。而昨日（6月16日）父親節，Luna也有所表示，不僅親繪水杯表達愛意，更化身「小按摩師」為爸爸「揼骨」，非常乖女。不過Luna頭上佩戴的飾物卻意外成為網友討論焦點。

林峯視女兒為掌上明珠。（微轉照片）

林峯無論多忙都會爭取時間陪伴妻女。（小紅書圖片）

早前林峯完成一連7場紅館演唱會，便立即帶女兒去迪士尼玩，享受親子樂。（小紅書圖片）

昨日是父親節，不少圈中星級爸爸都在社交平台曬幸福，林峯也不例外，他分享了女兒Luna送給他的父親節禮物，是一隻Luna親手寫上「我愛爸爸」字樣的水杯，杯上還畫了林峯在聚光燈下跳舞的可愛公仔，可見Luna對爸爸的崇拜。作為爸爸的林峯收到這份心意當然甜入心。

林峯分享女兒Luna送給他的父親節禮物。（微博@林峯）

冧爆的樣子（微博@林峯）

水杯上不但有Luna親手寫上的「我愛爸爸」字樣，還畫了爸爸林峯在聚光燈下跳舞的可愛公仔。（微博@林峯）

至於在Luna社交平台也有分享與爸爸的溫馨互動照，其中一張林峯單手托起女兒，展現出爸爸強勁的臂彎；另一張則是Luna化身「小按摩師」，用小手為爸爸按摩的畫面，並寫上：「#父親節 #父愛 #父愛的力量 爸爸，父親節快樂」，非常有愛。網民大讚：「父女兩的畫面又萌又暖。」

林峯單手托起女兒，展現出爸爸強勁的臂彎。（小紅書圖片）

Luna化身「小按摩師」，用小手為爸爸按摩，但Luna頭上的「鯊魚夾」卻意外引起爭議。（小紅書圖片）

不過部分網民卻將注意力放在Luna頭上的「鯊魚夾」，留言質疑：「鯊魚夾，小朋友用危險啊，真㗎姐」、「很少見給小朋友用鯊魚夾的」。由於過往曾有報道指出小朋友佩戴「鯊魚夾」存在一定的安全隱患，「鯊魚夾」的硬質材質若在跌倒或碰撞時可能造成頭部受傷，後果可大可小，因此引發討論，甚至有網民激動說：「剛洗完澡最容易滑倒，一不小心摔到後腦勺咋整，這些危險物品就不該出現在家裡」。對此，疑似媽媽張馨月透過Luna的賬號回應：「關於抓夾，我們是洗完澡，塗身體乳時用一下，不是一直用的，謝謝姨姨們、姐姐們的關心」。

在大眾眼中，林峯是萬人迷偶像，但現實中，他卻是一位廿四孝爸爸，安排Luna入讀上海著名的貴族幼稚園AJA宜樂兒童之家，該校是一間雙語教育的國際幼稚園，十分注重英語能力，由於AJA是私立學校，學費每年逾20萬人民幣，他更笑言曾為女兒面試幼稚園填表格填到手痺。除了安排女兒入讀名牌幼稚園，林峯更透露Luna正在學鋼琴、騎馬和游水，可以說落足本錢栽培愛女。

在大眾眼中，林峯是萬人迷偶像，但現實中，他卻是一位廿四孝爸爸。（小紅書圖片）

林峯透露Luna正在學鋼琴、騎馬和游水。（小紅書圖片）