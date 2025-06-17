向佐暴瘦素顏驚見臉頰凹陷兼甩牙　陪囡囡講故事曬流利英語

現年40歲的向佐是中國星集團主席向華強長子，2019年跟台灣女星郭碧婷結婚後，誕下一對子女湊成一個「好」字；雖然夫妻倆屢傳婚變，但出現在大眾面前總是呈現幸福洋溢的樣子。日前向佐在抖音分享與5歲囡囡向芷的溫馨片段，近年喜歡穿女裝兼奇裝異服的向佐，難得反撲歸真，素顏以真面目示人，但卻驚見甩牙及臉頰凹陷，有網民揶揄他與曾紅遍全球的內地流浪漢「犀利哥」撞樣！

向佐、郭碧婷屢傳離婚。（微博@向佐）

一家四口好溫馨。（微博@向佐）

向佐穿上黑色小吊帶露腰背心做直播。(小紅書截圖)

向佐近年愛穿女裝，成為傳媒焦點。（小紅書）

向佐更表示外套是向向太借。(微博圖片)

向佐貴為億萬闊少，但卻堅持自食其力，近年積極在社交平台拍片擦流量。日前向佐分享與5歲囡囡向芷的互動片，向佐以流利英語講故事給囡囡聽，不過向芷似乎非常好動，不停在向佐身上動來動去，還用超萌小手將爸爸的的鼻子按扁，逗得向佐哈哈大笑。

向佐難得卸下濃妝做完真漢子，頭髮帶點散亂，又不剃鬍鬚，跟之前的「娘娘腔」造型大相逕庭。不過，向佐看來消瘦不少，驚見臉頰凹陷，大笑時還見到右邊後排牙齒脫了一顆，看上去頗為滄桑。

向佐為女兒講故事書。（抖音@向佐）

向佑被發現甩咗隻牙。（抖音@向佐）

向佐素頻樣跌Watt，臉頰凹陷。（抖音@向佐）

將爸爸個鼻整扁。（抖音@向佐）

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向佐的素顏樣引來網民議論紛紛，不少人覺得他有點像多年前的超模流浪漢「犀利哥」，有人留言：「都瘦脫相了，看起來越來越滄桑了」、「像申公豹」、「這個流浪漢英語挺好的」、「流浪漢撿到富家小公主」；不過亦有網民讚他與女兒互動好有愛：「這絕對不是裝的，小孩及應最真實，如果平常就那麼凶，小孩不敢這麼皮，好爸爸」、「見過他本人，私下穿衣正常，人又高又帥，很低調」。

有網民覺得暴瘦後嘅向佐似犀利哥。（抖音@向佐）

有網民覺得暴瘦後嘅向佐似犀利哥。（抖音截圖）