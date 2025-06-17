TVB咪神近半年曝光率劇減　曬寫真照被狠批：好重風塵味

2023年港姐中，初選時已因為好身材成為焦點的郭珮文（Juliana），可謂眾佳麗中率先彈出，工作不斷曝光率極高。但來得快去得更快，近月極少在螢幕現身，她久違分享寫真照，卻招來一面倒劣評。



郭珮文（Juliana）憑好身材一入行即彈出。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）憑好身材一入行即彈出。（資料圖片）

2024年參與一連串綜藝節目及劇集後，郭珮文（Juliana）今年初起開始沉寂，極少演藝工作。她在IG分享新一輯寫真照，吊帶背心長裙配以爆炸頭髮型，眼神誘人。不過網民似乎不太賣帳：「陀地扮北姑」、「明明之前行外國風幾正，依家好重風塵味」，更直指「恕我直言，你性格可能太內向不適合食呢行飯🤔」。

郭珮文（Juliana）2025年曝光率劇減。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）新一輯寫真照被批風塵味太重。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）新一輯寫真照被批風塵味太重。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）新一輯寫真照被批風塵味太重。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）新一輯寫真照被批風塵味太重。（IG：@julianakpm）

郭珮文（Juliana）新一輯寫真照被批風塵味太重。（IG：@julianakpm）