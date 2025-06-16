中年1幸福人妻結婚紀念日　相戀17年經歷酸甜苦辣高調放閃：愛你

現年45歲的李佳是首屆《中年好聲音》亞軍得主，她一直很感激英籍丈夫Sunny助她追夢，2016年帶着兩名兒子從英國移居香港，獲獎後的李佳除簽約成為TVB藝人，更有自己的音樂工作室。

李佳是《中年好聲音》亞軍得主（IG@mirandalee1978）

今日是李佳與丈夫的結婚周年紀念日，她在IG分享多張二人由初相識至一家四口的照片，見證一起走過的歲月，她寫道：「Happy Anniversary to us 💜 從2008 一齊經歷酸甜苦辣…行到今日， 多謝你包容體諒…平平淡淡才是真， 依家終於明白🥰 Love you Huz…. Thank you for everything #李佳 #結婚週年 #平平淡淡才是真」。

李佳與丈夫Sunny結婚周年紀念。（IG@mirandalee1978）

李佳與丈夫Sunny結婚周年紀念。（IG@mirandalee1978）

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李佳（佳佳）在上海出生，是家中獨生女。李佳熱愛唱歌，做過酒廊歌手，2006年曾擔任樂隊MANDARINA CHINA BAND的主音，樂隊將拉丁音樂和中國流行音樂結合，當時李佳已有機會到內地、南美等不同地方作巡迴演唱，獲得內地媒體封她做「小鄧麗君」。當她30歲那年，想穩定下來，便與來自英國，但在上海生活十年的Sunny組織家庭，並嫁雞隨雞跟丈夫返英國定居，專心做家庭主婦。不過，丈夫知道她一直喜歡唱歌，年前舉家由英國移居返港，讓李佳繼續追英，還可以有更多時間親近父母。李佳曾在訪問中透露因夫妻文化背景不同，少不免會有意見不會，認為「爭吵傷感情」，唯有是互相忍讓，難怪會如此恩愛。