中年1幸福人妻結婚紀念日　相戀17年經歷酸甜苦辣高調放閃：愛你

現年45歲的李佳是首屆《中年好聲音》亞軍得主,她一直很感激英籍丈夫Sunny助她追夢,2016年帶着兩名兒子從英國移居香港,獲獎後的李佳除簽約成為TVB藝人,更有自己的音樂工作室。

李佳是《中年好聲音》亞軍得主(IG@mirandalee1978)

今日是李佳與丈夫的結婚周年紀念日,她在IG分享多張二人由初相識至一家四口的照片,見證一起走過的歲月,她寫道:「Happy Anniversary to us 💜 從2008 一齊經歷酸甜苦辣…行到今日, 多謝你包容體諒…平平淡淡才是真, 依家終於明白🥰 Love you Huz…. Thank you for everything #李佳 #結婚週年 #平平淡淡才是真」。

李佳與丈夫Sunny結婚周年紀念。(IG@mirandalee1978)

李佳與丈夫Sunny結婚周年紀念。(IG@mirandalee1978)

+ 11

李佳(佳佳)在上海出生,是家中獨生女。李佳熱愛唱歌,做過酒廊歌手,2006年曾擔任樂隊MANDARINA CHINA BAND的主音,樂隊將拉丁音樂和中國流行音樂結合,當時李佳已有機會到內地、南美等不同地方作巡迴演唱,獲得內地媒體封她做「小鄧麗君」。當她30歲那年,想穩定下來,便與來自英國,但在上海生活十年的Sunny組織家庭,並嫁雞隨雞跟丈夫返英國定居,專心做家庭主婦。不過,丈夫知道她一直喜歡唱歌,年前舉家由英國移居返港,讓李佳繼續追英,還可以有更多時間親近父母。李佳曾在訪問中透露因夫妻文化背景不同,少不免會有意見不會,認為「爭吵傷感情」,唯有是互相忍讓,難怪會如此恩愛。