傳冼靖峰冧招盡出力追關楓馨陷三角關係　親以三字回應揭真相

無綫關禮傑大女，現年30歲的關楓馨曾參選2021年度港姐，樣靚身材正的她一度成為大熱門佳麗，最後打入5強可惜未能躋身三甲。關楓馨被網民封為最索星二代，異性緣極旺。她入行前已有一位拍拖異地戀男友外籍男友Kris，兩人拍拖7年，在疫情期間因長期分隔異地而導致分手。之後關楓馨便被爆搭上網友封為「世紀渣男」的Tommy，兩人於去年。回復單身後的關楓馨又盛傳獲冼靖峰狂追，有指對方教她唱歌兼帶她歎美食。

何沛珈及關楓馨（圖02右）泳裝晒超Fit身材！

關楓馨。(ig圖片)

關楓馨。(ig圖片)

有報道指關楓馨因為與冼靖峰合作拍攝綜藝節目《家常便飯爭霸戰》，因而傳出男方瘋狂出招力追她，包括教她唱歌，約她在車廂中合唱藉此向她傳授歌唱技巧，提升她的歌藝，又帶她四出品嚐美食，氹得關楓馨好開心。不過就有指關楓馨戀上的是高大威猛的前港隊欖球員，現年29歲的徐灝晴 (Hugo)。對於被傳出冧招追關楓馨，冼靖峰回應記者表示：「冇追過。」又謂兩人在車廂內唱歌的片是很久之前拍的。

冼靖峰。（葉志明 攝）

冼靖峰仲話學緊電結他。(胡凱欣 攝)

冼靖峰表示自己最常與張鎬濂「傾少男心事」。(胡凱欣 攝)

不過關楓馨最終揀了兩人去年孖住着情侶裝欣賞七人欖球賽，且表現親暱，令外界認為他倆已互生情愫，但關楓馨卻否認與徐灝晴拍拖。他們今年再次結伴到啟德體育園主場館觀賞七人欖球賽。雖然兩人沒有像去年般在社交網上載合照，但他們各自po的照片可見拍攝的位置相同，且同樣悉心打扮，不經意洩「蜜」。兩人早前又結伴到大球場，一起穿上白色情侶裝欣賞曼聯大戰香港足球代表隊的賽事。日前有雜誌就拍到關楓馨收工後，即駕車接載徐灝晴到郊外偏僻地方，一起欣賞日落抽煙談心，不時打情罵俏，相當浪漫。他們逗留了約15分鐘後便登車離開，直駛返回女方的大宅。

關楓馨。