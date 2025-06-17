黃澤鋒外父離世丨懷第二胎陳麗麗丁父憂　貼黑白照悼念：任務完成

現年58歲的黃澤鋒太太陳麗麗透過人工受孕懷上第二胎，現懷孕6個月，預產期為今年9月；陳麗麗今日（17日）在社交平台發文透露父親日前離世，心情悲痛，網民紛紛留言叮囑她要好好保重身體：「保重啊媽媽，你嘅身心健康好重要」。

陳麗麗丁父憂。（IG@babefayefaye）

三代同堂合照。（IG@babefayefaye）

陳麗麗與丈夫黃澤鋒和女兒黃熙恩（小黃妃）的社交平台同步貼出三代同堂的黑白合照，陳麗麗深情寫道：「爸爸。。。你在地上的任務完成啦🥳公公。。。你可以去天家同神仙婆婆四圍遊歷啦🥳吾使記掛住我哋，我哋會好好的繼續努力我哋嘅任務，完成後再同你哋團聚。#一路好走 #媽媽的爸爸 #我的公公 #我們是幸福的一家人 #我們的最後一個父親節」。

提早慶祝父親節，小黃妃仲夾餸餵公公，好乖巧。（IG@babefayefaye）

陳麗麗一家提早慶祝父親節，想不到亦是最後一次慶祝。（IG@babefayefaye）

今年父親節，陳麗麗一家亦有提早慶祝，陳麗麗於本月2日在女兒「小黃妃」的IG分享三代同堂在粵菜飯館食晚飯，見小黃妃好乖巧，夾餸餵公公吃，展現祖孫間的深厚感情。Lilian代女兒寫道：「我公公成日同我分享以前嘅美食，話當年粵菜菜式因為花工夫、手工繁複，已經買少見少。。。淨係聽都覺得耳仔動。」陳父似乎對中菜甚有研究。

「『想當年。。。』人愈年長就會成日話當年🤣我公公成日同我分享以前嘅美食，話當年粵菜菜式因為花工夫、手工繁複，已經買少見少。。。淨係聽都覺得耳仔動，如果可以有機會品嘗就好啦😍😋好驚喜丫😍👨🏻🧑🏻爸爸媽媽今日帶埋我同公公一齊去咗尖沙咀星光行翠園品嘗「嚐當年手工菜」，一起重溫當年情懷滋味，今次有口福啦😙😘」

小黃妃好活潑。（IG@babefayefaye）

陳麗麗日前同囡囡出街，懷孕6個月個肚已好大。（IG@babefayefaye）

陳麗麗日前同囡囡出街，懷孕6個月個肚已好大。（IG@babefayefaye）

陳麗麗日前同囡囡出街，懷孕6個月個肚已好大。（IG@babefayefaye）

陳麗麗以58歲「超高齡」成功懷孕，今胎確實得來不易，先後兩度流產，身心傷痛難以言喻。為保腹中胎兒，陳麗麗要每日打安胎針，針孔已遍佈肚皮，但為母則強，陳麗麗接受《香港01》專訪時表示不怕辛苦：「係憂心佢唔長大，經歷過BB冇心跳，成日擔心。」

陳麗麗以58歲「超高齡」懷第二胎。（IG@babefayefaye）

黃澤鋒對老婆照顧周到。（資料圖片）

58歲陳麗麗心痛BB遭惡毒詛咒 兩度流產存陰影：憂心佢唔長大

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