我最喜愛男歌手嬌妻操肌曬S型誘人身材　內外兼備獲封完美老婆

現年35歲曾兩度奪得叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項的吳業坤 (坤哥)，近年成功擺脫昔日「毒男」形象，給人感覺成熟穩重不少，除了不斷努力發展音樂和演藝事業外，在2022年的時候，他還迎娶了細他4年的日籍女演員浜口愛子（Aiko Hamaguchi），升呢人夫。而最近，坤哥成功挑戰自己，繼歌手、演員及人夫後，再添一個身分，就是港隊運動員，以「30+」之齡代表香港出戰空手道比賽，展現驚人意志力和勇氣，獲網民大讚。

坤哥在2022年的時候迎娶了日籍主播濱口愛子，升呢人夫。（IG@aikoooh__）

吳業坤近年努力發展音樂和演藝事業。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤之前到烏茲別克斯坦舉行的亞洲空手道聯盟（AKF）選拔賽，出戰男子84公斤以上級別的個人組手。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤老婆浜口愛子婚後嫁夫隨夫，甘願放棄日本老家跟坤哥搬到香港生活。愛子曾經一度不適應香港，坤哥曾表示曾生活問題與愛子起爭執，幸而最後互相包容體諒解決。而愛子嫁香港三年來愈來愈適應香港生活，除了廣東話愈來愈叻外，又會到街市買餸融入本地文化，並接廣告賺錢幫手養家。作為坤哥背後的女人，浜口愛子也會keep住最後狀態，不讓自己變成黃面婆。日前她就於IG story分享了自己做gym操練的片段，寫道：「聽日會肌肉酸痛」，片中見她努力認真在進行鍛練，身穿貼身運動裝的她盡騷S型身材線條。坤嫂內外兼備，是個滿分好老婆，不少網民都羨慕坤哥。

浜口愛子操肌曬S型身材。(IG圖片)

浜口愛子操肌曬S型身材。(IG圖片)