關楓馨被爆戀上前港隊欖球員徐灝晴　直認拍拖父母見過感滿意

關禮傑女兒關楓馨（Fabienne）2021年參選港姐，可惜最後5強止步，之後入行成為TVB旗下藝員。而關楓馨一向都「樣靚身材正」，所以獲網民封為「最索星二代」。落選後成為TVB「親生女」，很快獲得安排參演劇集及主持節目，備受公司力捧。

無綫（TVB）藝員關禮傑與女兒關楓馨。（陳順禎攝）

關楓馨。(ig圖片)

關楓馨。(ig圖片)

昨日（17日）關楓馨被爆戀上現年29歲的前港隊欖球員徐灝晴（Hugo），關楓馨與徐灝晴去年七人欖球賽已經穿上情侶裝去欣賞，而且二人甚為親暱，但當時關楓馨卻否認與徐灝晴拍拖。而今年關楓馨與徐灝晴再一起去欣賞七人欖球賽，雖然今年沒有合照，但就從各自上載私照片中可以見到其實二人是一起去的。連最近曼聯大戰香港足球代表隊這場賽事，二人又一起穿上情侶裝去大球場欣賞。

關楓馨被爆戀上現年29歲的前港隊欖球員徐灝晴（Hugo）。(ig圖片)

關楓馨與徐灝晴去年七人欖球賽已經穿上情侶裝去欣賞。(ig@hugo_chui)

關楓馨與徐灝晴去年七人欖球賽已經穿上情侶裝去欣賞。(ig@hugo_chui)

當時關楓馨卻否認與徐灝晴拍拖。(ig@hugo_chui)

當時關楓馨卻否認與徐灝晴拍拖。(ig@hugo_chui)

關楓馨被爆戀上現年29歲的前港隊欖球員徐灝晴。(ig@hugo_chui)

關楓馨被爆戀情後，接受其他傳媒訪問直認是與徐灝晴正在拍拖：「一齊咗一段時間。」她表示二人關係良好，大家都很支持對方，而父母都已經見過男友：「印象好好！讚佢有禮貌。」而且他們覺得只要關楓馨喜歡就可以了。而冼靖峰被指力追關楓馨，他早前就已表態表示沒有追過關楓馨，拍片都已經是很久之前的事。關楓馨亦否認冼靖峰有追過她：「Archie都識我男朋友。」

關楓馨同冼靖峰因為拍節目而成為老best。(胡凱欣 攝)