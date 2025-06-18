東張西望｜雌雄大盜偷完嘢仲惡過鬼　反問店主索犯案閉路電視片段

TVB節目《東張西望》今日（18日）一集講到一對「雌雄大盜」在粉嶺一間夾公仔店舖不問自取，偷取了價值2千多元的公仔，事後店主成功與疑犯取得聯絡，但疑犯竟然態度囂張反問店主索要閉路電視影片，更不認有偷過公仔。

一對「雌雄大盜」在粉嶺一間夾公仔店舖不問自取，偷取了價值2千多元的公仔。(節目截圖)

一對「雌雄大盜」在粉嶺一間夾公仔店舖不問自取，偷取了價值2千多元的公仔。(節目截圖)

一對「雌雄大盜」在粉嶺一間夾公仔店舖不問自取，偷取了價值2千多元的公仔。(節目截圖)

Labubu公仔熱潮未退，不少夾公仔店都用它作生招牌，而雌雄大盜亦看準粉嶺一間夾公仔店舖其中一台夾公仔機，因為該部夾公仔機的台主為了方便客人取禮物，所以沒有鎖上。同時亦因為這個原因，令雌雄大盜有機可乘，男疑犯先在夾公仔機內取出一盒紅色公仔，之後就離開店舖。隔了15 分鐘後，男疑犯又回到夾公仔店舖再從同一部夾公仔機取出另一盒有半個人高的公仔。

雌雄大盜亦看準粉嶺一間夾公仔店舖其中一台夾公仔機。(節目截圖)

男疑犯先在夾公仔機內取出一盒紅色公仔，之後就離開店舖。隔了15 分鐘後，男疑犯又回到夾公仔店舖再從同一部夾公仔機取出另一盒有半個人高的公仔。(節目截圖)

男疑犯先在夾公仔機內取出一盒紅色公仔，之後就離開店舖。隔了15 分鐘後，男疑犯又回到夾公仔店舖再從同一部夾公仔機取出另一盒有半個人高的公仔。(節目截圖)

男疑犯先在夾公仔機內取出一盒紅色公仔，之後就離開店舖。隔了15 分鐘後，男疑犯又回到夾公仔店舖再從同一部夾公仔機取出另一盒有半個人高的公仔。(節目截圖)

男疑犯先在夾公仔機內取出一盒紅色公仔，之後就離開店舖。隔了15 分鐘後，男疑犯又回到夾公仔店舖再從同一部夾公仔機取出另一盒有半個人高的公仔。(節目截圖)

店主爆出這對雌雄大盜原來並非初犯，早在1月時，男疑犯已經在同一部夾公仔機及用同樣手法偷去一隻價值$400多元的公仔。店主大嘆：「今次又嚟，又係同一個犯案方法，佢哋好似肆無忌憚咁。」但當時男疑犯犯案後走到隔壁店舖會合女疑犯，而女疑犯亦無意間留下了聯絡電話。

店主爆出這對雌雄大盜原來並非初犯，早在1月時，男疑犯已經在同一部夾公仔機及用同樣手法偷去一隻價值$400多元的公仔。(節目截圖)

店主爆出這對雌雄大盜原來並非初犯，早在1月時，男疑犯已經在同一部夾公仔機及用同樣手法偷去一隻價值$400多元的公仔。(節目截圖)

店主根據聯絡電話找上了女疑犯，女疑犯一直不承認有偷竊行為，還要求店主提供閉路電視片段為證。上星期他們又犯案，於是店主要求他們11號之前要歸還失物，否則報警，而女疑犯仍然提出一點，就是要店主提供閉路電視片段才歸還公仔。

店主根據聯絡電話找上了女疑犯，女疑犯一直不承認有偷竊行為，還要求店主提供閉路電視片段為證。(節目截圖)

店主根據聯絡電話找上了女疑犯，女疑犯一直不承認有偷竊行為，還要求店主提供閉路電視片段為證。(節目截圖)

店主根據聯絡電話找上了女疑犯，女疑犯一直不承認有偷竊行為，還要求店主提供閉路電視片段為證。(節目截圖)

店主根據聯絡電話找上了女疑犯，女疑犯一直不承認有偷竊行為，還要求店主提供閉路電視片段為證。(節目截圖)

「東張女神」陳曉彤陪同店主致電女疑犯，女疑犯表示：「我多次提及同要求你要畀條片我，證明係我本人攞咗，如果真係我，我畀錢你唔係問題。但嗰時我咩都睇唔到，甚至乎我本人係冇做過呢件事。」店主亦冷靜地跟她說：「我哋唔係要錢啊其實，你要明白一樣嘢，你哋嚟偷咗嘢之後，唔通你哋偷咗嘢之後又話賠錢啊？」店主亦向女疑犯表明會報警，但女疑犯一直都反問店主肯定偷東西的人是她。

「東張女神」陳曉彤陪同店主致電女疑。(節目截圖)

店主冷靜地跟女疑犯說：「我哋唔係要錢啊其實。」(節目截圖)

店主亦向女疑犯表明會報警，但女疑犯一直都反問店主肯定偷東西的人是她。(節目截圖)

而陳曉彤都問女疑犯既然沒有做過為何要賠償，但女疑犯則說：「大佬啊，我唔賠嘅話，你哋要煩來煩去煩幾耐？」掛了電話約一小時後，真的有人來到夾公仔店，但並非是雌雄大盜，而是一名運輸司機。司機表示收到訂單運送兩隻公仔到店舖，而訂單只是相隔數條街而已，司機手上的公仔包裝盒已經破爛，他指收貨時已經是破爛，並未在運輸途中弄壞的。店主收到後當然很不滿意，因為外盒已經破爛，並表示會報警處理。

陳曉彤都問女疑犯既然沒有做過為何要賠償。(節目截圖)

掛了電話約一小時後，真的有人來到夾公仔店，但並非是雌雄大盜，而是一名運輸司機。(節目截圖)

司機表示收到訂單運送兩隻公仔到店舖，而訂單只是相隔數條街而已。(節目截圖)